الإعدام لقاتل «طفل الجرجير» بنجع حمادي.. استدرجه لسرقة 100 جنيه

قضت محكمة جنايات نجع حمادي بمعاقبة عامل بالإعدام شنقا، لقيامه بقتل طفل لسرقة 100 جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد زين علي، وعضوية المستشارين أشرف أبوالحسن ومصطفى الجاحر، وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي وأحمد أبو سحلي وأسامة الأمير.

جثة طفل في زراعات القصب

تعود أحداث القضية ليوم 8 ديسمبر 2021، عندما تلقى اللواء مسعد أبو سكين مدير أمن قنا بلاغا يفيد العثور على جثة حسين عبد الله إسماعيل، 13 سنة، ملقاة في زراعات القصب بقرية المصالحة بمركز نجع حمادي، وبها طعنات نافذة في الرقبة والصدر.

وكشفت تحريات اللواء طارق يحيي مدير المباحث، أن أسرة المجني عليه بسيطة في قرية الرحمانيه قبلي، ولا توجد لها أي خلافات من أي نوع، كما أن المجني عليه يعمل في بيع الجرجير والخضراوات في قرى نجع حمادي لمساعدة والديه وشقيقته، حيث كان يعمل من أجل توفير نفقات زواجها.

طعنات في الرقبة والصدر

وأكدت التحريات أن مرتكب الحادث حشمت فاضل محمود، 34 سنة، حيث استدرج المجني عليه لزراعات القصب، وحاول سرقة أموال المجني عليه، لكنه تصدى للمتهم ورفض التنازل عن أمواله، إلا أن المتهم عاجله بطعنة في رقبته وطعنة في صدره، ثم استولى على 100 جنيه قيمة ما حصل عليه القتيل طوال 14 ساعة من العمل، وبعدها قام المتهم بإلقاء الجثة في زراعات القصب.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الحادث، واعترف المتهم بارتكاب الجريمة لسرقة أموال المجني عليه، وتم إحالة المتهم لمحكمة جنايات نجع حمادي محبوسا بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة سلاح أبيض، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقا.