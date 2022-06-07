عاجل.. ضبط المتهم بقتل والده و4 من أشقائه في قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا، من ضبط المتهم بقتل أسرته بقرية أبومناع غرب بمركز دسنل، شمال المحافظة، كما ضبطت السلاح المستخدم في الجريمة.

كانت جهات التحقيق، صرحت بدفن الجثث الخمسة، مزارع و4 من أبنائه، الذين قتلهم أحد أشقائهم، بعد الانتهاء من عمليات التشريح في مشرحة مستشفى المرزوقي في جامعة جنوب الوادي.

الشاب يقتل أخوته بطلق ناري بسبب الميراث

كان شاب أقدم على قتل والده وأشقائه، فجر أمس الاثنين، بطلق ناري بسبب خلافات على الميراث بقرية أبومناع غرب.

إخطار لمديريى الأمن بتفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بمقتل مسن وأبنائه الأربعة بطلق ناري في قرية أبومناع غرب بدشنا.

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة دشنا إلى مكان الواقعة، وتبين أن شاب قتل كل من: والده، ويدعى عبدالناصر إبراهيم أحمد، 70 عامًا، وأشقائه الأربعة أحمد ومحمد ووحيدة ونجاة، بطلقات نارية، بسبب مشاجرة نشبت بسبب خلافات على الميراث.

وتبين أن مرتكب الجريمة، أحد أفراد الأسرة يدعى جمال عبدالناصر، ٣٧سنة، كان على خلاف مع أسرته بسبب الميراث، فانتقم من والده و4 من أشقائه، وإصابة والدته بطلقات نارية.

واتخذت كل الإجراءات القانونية اللازمة.