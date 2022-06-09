لو بتفكر في حساب توفير لمدخراتك.. اعرف أعلى البنوك فائدة في مصر

يشهده بنك ناصر الاجتماعي حاليا، إقبال كبير من جانب شريحة كبيرة من المواطنين، المهتمين بإيداع مدخراتهم المالية في مكانٍ آمن، مع ضمان الحصول على أعلى عائد مالي كفائدة على تلك المدخرات.

وأعلن بنك ناصر الاجتماعي، طرح شهادات ادخارية بعائد 15% سنويًا، ويُعد حاليًا أعلى عائد في البنوك المصرفية المصرية والخاصة، وذلك بعد القرار الأخير للبنك الأهلي المصري وبنك مصر، بإيقاف العمل بشهادات 18%.

وتستعرض بوابة «الوطن»، من خلال التقرير التالي، كل التفاصيل الخاصة بشهادات بنك ناصر الاجتماعي 2022 ذات عائد 15%، والطرق التي أعلنها البنك لصرف العائد، وهي تتمثل في ثلاث طرق مختلفة «شهريًا، وربع سنوي، وسنويا».

شهادات بنك ناصر الاجتماعي ذات عائد 15%

وبشكلٍ رسمي، أعلن بنك ناصر، منذ أقل من 10 أيام، طرح شهادة ادخارية لمدة 3 سنوات، وبعائد سنوي يصل إلى 15%، ليصبح أعلى بنك يقدم فوائد عالية على الشهادات الادخارية داخل مصر، وهي شهادة أتاحها بنك ناصر لجميع المواطنين، سواء من عملاء البنك أو غيرهم.

كما أكد البنك في بيان رسمي، أنّه حال صرف عائد شهري من الشهادة، ستصبح الفائدة 14% فقط، وحال صرف عائد ربع سنوي، أي كل 3 أشهر تصبح قيمة الفائدة 14.25%.

مميزات شهادات بنك ناصر الاجتماعي ذات عائد الـ 15%

الشهادة الادخارية التي طرحها البنك ذات عائد 15%، سيتم احتساب عائدها منذ اليوم التالي لعملية الإيداع، كما يستطيع أي عميل استرداد قيمة الشهادة بعد 6 أشهر فقط من تاريخ إصدارها، كما أتاح أيضا البنك للراغبين في الشهادة الادخارية، الاقتراض بضمانها، وفقا للشروط الخاصة بالبنك.