كيف تحصل على شهادة الـ14% الجديدة من بنكي الأهلي ومصر؟

بعد الإعلان عن وقف شهادة الـ18%، أعلن البنك الأهلي ومصر طرح شهادة 14% ذات آجال 3 سنوات للعائد الثابت، حيث يبدأ الشراء من ألف جنيه ومضاعفاتها، لذا كثر البحث والتساؤلات عن تلك الشهادة الجديدة ومزاياها وكيفية الحصول عليها.

ونوضح فيما يلي كيفية الحصول على شهادة الـ18% من البنك الأهلي ومصر.

كيفية الحصول على شهادة الـ18%

- يتم شراء شهادة الـ18% التي يطرحها بنكي الأهلي ومصر من الفروع أو الإنترنت والموبايل البنكي.

إذا رغبت في الشراء من الفروع عليك إيداع المبلغ المحدد في حساب التوفير أو الجاري أو الخصم من الحساب في حال وجود رصيد يوازي القيمة التي يرغب العميل شرائها، إضافة إلى إحضار صورة الرقم القومي وتتم العملية في وقت قصير.

وبالنسبة لمن يريد الشراء من الإنترنت والموبايل البنكي، فيمكن ذلك عن طريق إدخال العميل رقمه التعريفي وكلمة السر عبر الموقع الإلكتروني للبنك أو من خلال تطبيق البنك على هاتفك المحمول.

وبعدها يتم اختيار صفحة إصدار الشهادات، ثم اختيار شهادة 14% سنويا، وبعدها يتم تحديد رقم حساب العميل سواء التوفير أو الجاري لإصدار الشهادة، وعليك تحديد قيمة الشراء، ثم اختيار نوع الحساب لصرف العائد الشهري من الشهادة.

وبعدها يتطلب منك الموافقة على شروط الشهادة التي ستظهر لك، وبعد الموافقة ستظهر لك شاشة تشمل كافة بيانات الشهادة تطلب التأكيد من العميل.

- بعد الانتهاء من الخطوات السابقة ستظهر موافقة البنك على صدور الشهادة ويتم ارسال تأكيد على العنوان الإلكتروني المسجل للعميل في البنك.

مميزات شهادة الـ18%

يبلغ سعر العائد على الشهادة الجديدة 14%.

تصل مدة استحقاقها نحو 3 سنوات.

تبدأ بفئات الـ 1000 جنيه ومضاعفاتها.

مدة استحقاقها 3 سنوات وتبدأ بفئات الـ 1000 جنيه ومضاعفتها.

الشهادة يستفيد منها العملاء الحاليون والجدد، كما يمكن للشخص تجديد الشهادة القائمة في حال انتهاء صلاحيتها إلى مدد جديدة.

وتوقف طرح منتج شهادة الـ 18% سنوياً، اعتباراً من نهاية عمل يوم الاثنين الموافق 30 مايو 2022.