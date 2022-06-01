شهادات بنك ناصر الاجتماعي 2022.. عائدها يصل إلى 15% سنويا

بعد إعلان البنك الأهلي المصري، ومصر، إيقاف عمليات الشراء على شهادات الادخار ذات عائد الـ18%، التي طُرحت قبل نحو 8 أسابيع، شهدت عمليات البحث عبر المحرك جوجل، إقبالا كبيرا لمعرفة تفاصيل شهادات بنك ناصر الاجتماعي 2022، ذات عائد 15% سنويا.

وترصد جريدة «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل عن شهادات بنك ناصر الاجتماعي 2022، وطرق صرف العائد، التي تتنوع بين عائد شهري، وعائد ربع سنوي، وعائد سنوي، خاصة بعد رغبة شريحة كبيرة من المواطنين، في شراء شهادات الادخار، التي تعتبر أكثر طرق الاستثمار أمانا لإدارة المدخرات المالية للمواطنين.

شهادات بنك ناصر الاجتماعي 2022

وأعلن بنك ناصر الاجتماعي، رسميا، طرح شهادة ادخارية جديدة لجميع المواطنين، سواء عملاء البنك أو غيرهم، وهي شهادات ادخارية لمدة 3 سنوات متواصلة، وبعائد سنوي 15% من قيمة الشهادة، كما أكد البنك في بيان رسمي عنه، أنّه حال صرف عائد شهري من الشهادة، ستكون الفائدة 14% فقط، وحلة صرف عائد ربع سنوي، أي كل 3 أشهر ستكون قيمة الفائدة 14.25%.

وتأتي القرارت الجديدة، حرصا من البنك على منح المواطنين الراغبين أعلى عائد بالأسوق المصرفية المصرية.

مميزات شهادات بنك ناصر الاجتماعي 2022

وأكد بنك ناصر الاجتماعي، أنّ الشهادة الادخارية الجديدة ذات عائد 15%، سيتم احتسابها من اليوم التالي للإيداع، كما يمكن للعميل استردادها بعد 6 أشهر من تاريخ إصدارها، كما يتيح البنك لعملائه، الاقتراض بضمانها من خلال شروط محددة وميسرة يقرها البنك، وذلك في ضوء اهتمامه بفئات المجتمع المختلفة، خاصة ذوي الفضل من كبار السن، وذلك بهدف تنفيذ سياسة الشمول المالي ولتحقيق الجانب الاجتماعي التكافلي في ظل الظروف الراهنه وتوفير حياة كريمة وتقديم كل الدعم لهم.

كما قرر بنك ناصر، زيادة العائد الخاص بشهادات «رد الجميل»، الخاصة بكبار السن ذات 3 سنوات، لتصبح ذات عائد 15.25% سنويا، وذات عائد 14.25% شهريا.