تحديات تنتظر إيهاب جلال أمام إثيوبيا

تترقب الجماهير المصرية الظهور الثاني للمنتخب الوطني تحت قيادة المدير الفني الجديد إيهاب جلال، خلال مواجهة إثيوبيا المحدد لها في السادسة مساء اليوم الخميس، في مالاوي، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار، إذ يواجه الجهاز الفني للفراعنة، 3 تحديات خلال المواجهة المهمة في رحلة التأهل.

يسعى المنتخب الوطني لحصد العلامة الكاملة، في أول جولتين بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، بعد التغلب على غينيا بهدف دون رد، في الجولة الأولى، التي أقيمت الأحد الماضي، في استاد القاهرة، فيما سيكون اللقاء الثاني اليوم، ضد إثيوبيا خارج الديار، إذ يأمل الفراعنة في حصد النقاط الثلاث للانفراد بصدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة، التي يتصدرها حاليا، منتخب مالاوي، بعد فوزه في الجولة الأولى على إثيوبيا بهدفين مقابل هدف.

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