جامعة كفر الشيخ تكرم رئيس بعثة المنتخب القومي لكرة القدم للصم

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، الكابتن شعبان الخطيب، أمين كلية التربية الرياضية بالجامعة وعضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية ورئيس بعثة المنتخب القومي لكرة القدم للصم المشاركين في دورة الألعاب البارالمبية لذوي الاحتياجات الخاصة، والتي نظمتها البرازيل في الفترة من 1 مايو حتى 18 من مايو الحالي.

رئيس جامعة كفر الشيخ: الخطيب حقق إنجازا تاريخيا

وهنأ رئيس جامعة كفرالشيخ، الكابتن شعبان الخطيب بعد أن حقق فريق المنتخب الوطنى إنجازا تاريخيا بحصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات دورة الألعاب البارالمبية لذوي الاحتياجات الخاصة، متمنيا التوفيق وإحراز ميداليات أولمبية تضاف إلى الإنجازات التي تحققها الرياضة المصرية وترفع اسم مصر عاليا في هذا المحفل الرياضى الدولي.

دسوقي يعرب عن فخره بالنماذج المشرفة من أبناء الجامعة

وأعرب «دسوقي» عن فخره وسعادته بالنماذج المشرفة من أبناء جامعة كفرالشيخ قائلاً إن شعبان الخطيب يعد من أبطال جامعة كفرالشيخ، وفخرًا للجامعة ولمصر كلها.

وأكد أن دورة الألعاب البارالمبية لذوي الاحتياجات الخاصة تلقى اهتماما كبيرا من قبل الرياضيين، حيث أنه لا يوجد فرق بين رياضي معاق ورياضي سليم، بل إن الإثنين مصريين ويرفعون العلم المصري دوليا.

يشار إلى أن فريق المنتخب الوطني حصل على المركز الثالث في مجموعته وحصل على المركز التاسع على مستوى العالم بمشاركة عدد 20 دولة مختلفة، وقد فاز على العديد من منتخبات الدول الأخرى مثل الأرجنتين وكوريا الجنوبية وتعادل مع فرنسا.