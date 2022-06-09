8 سنوات من التعاون بين «البحث العلمي» وأفريقيا.. 2702 منحة لأبناء القارة

شهد التعاون المصري الأفريقي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، تطورًا كبيرًا بدعم ومتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الفترة من 2014 حتى 2022، ما ساعد على تطوير كمي وكيفي غير مسبوق في هذا القطاع، وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور إسلام أبوالمجد، مستشار الوزير للشؤون الأفريقية وتكنولوجيا الفضاء، بشأن أداء الوزارة في مجال التعاون المصري الأفريقي خلال 8 سنوات.

2702 منحة دراسية مصرية لأفريقيا

وأفاد التقرير بأنّ إجمالي المنح المصرية المُخصصة لدول القارة الأفريقية يبلغ 2702 منحة دراسية، وتتنوع هذه المنح بين برامج التبادل الثقافي، ومنح وزارة التعليم العالي باللجنة الفرعية بوزارة الخارجية، ومنح الجامعات المصرية ومنح من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

وأوضح التقرير أنّ المراكز البحثية تُسَخِّر إمكانياتها للتواصل مع الباحثين الأفارقة لإجراء مشروعات بحثية مشتركة، خاصة في مجالات «الصحة، الطاقة، الزراعة، والمياه»، إضافة لوجود 4 معاهد وكليات للدراسات الأفريقية بالجامعات المصرية.

وجرت الموافقة على إنشاء معهد الدراسات الأفروآسيوية للدراسات العليا بجامعة قناة السويس، وتم تفعيل عمل فروع الجامعات المصرية بالخارج في السودان وتشاد، فضلا عن تنظيم كليات الطب المصرية قوافل طبية لأفريقيا، شهدت فحص 1360 حالة وإجراء أكثر من 980 عملية جراحية.

دعم الشباب الأفريقي في الابتكار والبحث العلمي

وأضاف التقرير أنّ الوزارة قدّمت من خلال أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، جوائز سنوية للشباب المُبدعين والباحثين الأفارقة؛ لدعم عملية البحث العلمي والابتكار ودعم الشباب الأفريقي، وجرى الإعلان عن فوز باحثين اثنين أفارقة ضمن شباب العلماء الأفارقة بجوائز الدولة بمصر بقيمة 10 آلاف دولار.

150 منحة للدراسات العليا

ولفت التقرير إلى تخصيص 150 منحة للدراسات العليا لطلاب دول القارة الأفريقية بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، مُمولة بالتعاون بين حكومتي مصر واليابان، كما جرى تخصيص 50 منحة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة و50 منحة من الجامعة البريطانية بالقاهرة للطلاب الأفارقة، للدراسة في مصر.

وتناول التقرير تدريب أكثر من 2300 مُتدرب من شباب الدول الأفريقية في دورات تدريبية قصيرة، ودعم استضافة المكتب الإقليمي لاتحاد الجامعات الأفريقية لدول شمال أفريقيا والذي تستضيفه مصر في جامعة الأزهر، لتعزيز التناغم والتعاون بين الجامعات المصرية والأفريقية، كما تسعى الوزارة للتعاون بين اتحاد الجامعات الأفريقية واتحاد الجامعات العربية لربط الجامعات العربية بنظيرتها الأفريقية.

قمر صناعي أفريقي للتنمية

وأطلق الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال مؤتمر التيكاد 7 باليابان، «المبادرة المصرية لتصميم وإطلاق قمر صناعي أفريقي للتنمية»، بالشراكة مع الدول الأفريقية، وجار تنفيذه بقيادة وكالة الفضاء المصرية، كما دعمت مصر استضافة مقر وكالة الفضاء الإفريقية بمبلغ 15 مليون دولار لإنشائها وتشغيلها؛ لإعداد كوادر أفريقية ذات خبرات مُتميزة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

شراكة وتوأمة بين الجامعات المصرية والأفريقية

ولفت التقرير إلى أنّ الوزارة تسعى لربط الجامعات المصرية بنظيرتها الأفريقية، من خلال برامج شراكة وتوأمة بين الجامعات المصرية والأفريقية، حيث يتم توقيع مُذكرات التفاهم ووضع خطط عمل مُشتركة وتعزيز التبادل الطلابي والأكاديمي، وكان آخرها التوقيع بين جامعة القاهرة وجامعة جون جارنج بجنوب السودان، والتوقيع بين جامعة حلوان وجامعة ليمبوبو بدولة جنوب أفريقيا، فضلًا عن إنشاء فروع للجامعات المصرية بالدول الأفريقية، وجار إعادة تأهيل فرع جامعة القاهرة بمدينة الخرطوم بالسودان، وتم تأهيل فرع جامعة الإسكندرية بمدينة تونج بدولة جنوب السودان للافتتاح واستقبال طلاب فى العام الأكاديمي المقبل، ويتم العمل حاليًا على زيادة عدد تواجد فروع للجامعات المصرية فى دول إفريقية أخرى، مع رفع كفاءة هذه الفروع وزيادة البرامج التعليمية، وجاري التشاور حاليًا بشأن إنشاء فرع لجامعة عين شمس في جمهورية تنزانيا، تنفيذًا للمادة 11 من مذكرة التفاهم المُبرمة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التعليم والعلوم التكنولوجيا التنزانية.

وأشار التقرير إلى اهتمام الوزارة بمجال أبحاث الفضاء والاستشعار من البُعد، نظرًا لأهميتهما البالغة في العصر الحالي، وأثمر ذلك عن التعاون في تأهيل العديد من الباحثين الأفارقة لاستخدام وتوظيف بيانات الأقمار الصناعية لحل المشكلات البيئية الإقليمية المُشتركة من خلال دورات تدريبية مُتخصصة وورش عمل وتبادل الزيارات، وجار التفاوض مع جمهورية الصين لإنشاء مركز تميز للاستشعار من البُعد بالشراكة بين مصر والصين، على أن تستضيف مصر مركز التميز لخدمة الدول الأفريقية، كما نجحت الوزارة في استضافة مركز للتميز بالتعاون مع وزارة الزراعة، ليكون جاهزا للتدريب على إدارة الثروة السمكية.

Cop 27

وأوضح التقرير أنّ مصر استضافت ما يزيد عن 80 مؤتمرا علميا، وورشة عمل فنية بحضور نحو 2300 زائر أفريقي، وكان آخرها استضافة مصر للمؤتمر الأفريقي لعلوم المحيطات بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لعلوم المحيطات التابع لليونسكو، والذي حضره أكثر من 25 دولة أفريقية، والذي يُمهد لمؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية (Cop 27) والذي ستستضيفه مصر فى نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

واستضافت الوزارة العديد من مُسابقات الإبداع والابتكار للموهوبين وصغار الباحثين، لزيادة الوعي بشأن أهمية التعليم والبحث العلمي، كقاطرة للتنمية في أفريقيا، واستضافت الوزارة العديد من الاجتماعات الخاصة بالاتحاد الأفريقي ومنظمة النيباد (الذراع العلمي والتقني للاتحاد الأفريقي)، لتوطين التكنولوجيات ودعم إنشاء الشركات وريادة الأعمال.

تجربة مصر في إنتاج اللقاحات

وعلى صعيد المشاركات الرسمية في اجتماعات الاتحاد الأفريقي، شاركت الوزارة مُمثلة عن الدولة المصرية في اجتماعات الاتحاد الأفريقي، حيث حضر أكثر من 30 اجتماعا وزاريا و65 اجتماعا علميا واستراتيجيا، لإعداد وتنفيذ الاسترتيجيات العلمية والتقنية بالقارة الأفريقية، كما تم وضع إطار للتعاون في الأبحاث الطبية وتجربة مصر في إنتاج اللقاحات والأمصال وكيفية التعاون ونقل الخبرات في هذا المجال للدول الأفريقية، وفي هذا الإطار، هناك مشاورات للتعاون مع دولة مالاوي في الأبحاث الصيدلانية وإنتاج الدواء وتسجيل الدواء المصري في مالاوي.

وخلال فترة جائحة كورونا، عقد العديد من الاجتماعات الوزارية والتنفيذية للشراكة في خطط مجابهة جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية والتقنية التي اتخذتها مصر في التعليم والبحث العلمي، وعرض الدكتور خالد عبدالغفار، العديد من التجارب المصرية التي اتخذتها الوزارة، ومنها الاعتماد على التعليم الهجين والتعليم عن بُعد وإنشاء المنصات الإلكترونية للمحاضرات والامتحانات، وتعميم نظام الامتحانات الإلكتروني التأهيلي لكليات الطب، من خلال منصة عالية الدقة، وذات تأمين سيبراني عالي للحفاظ على سرية وجودة الامتحانات.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأنّ الوزارة تضع تعزيز التعاون المُشترك مع مختلف الدول الأفريقية على رأس أولوياتها، من خلال تقديم الدعم الكامل للأشقاء الأفارقة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، سواء في مرحلة (البكالوريوس أو الدراسات العليا) في الجامعات المصرية، فضلًا عن زيادة المِنح الدراسية المُقدمة للطلاب، ودعم تبادل الخبرات في شتى المجالات العلمية والبحثية، مشيرًا إلى أنّ الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون لدعم العلاقات مع الأشقاء الأفارقة وخاصة دول حوض النيل، مؤكدًا أنّ مصر لم ولن تدخر جهدًا تجاه دعم أشقائها الأفارقة، وستظل دائمًا يدها ممدودة للتعاون والبناء والتنمية من أجل جميع الدول الأفريقية.