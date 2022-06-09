«التعليم» تحدد القواعد العامة للقبول بمدارس الثانوي العام 2022-2023

حدّدت مديريات التربية والتعليم في عدد من المحافظات القواعد العامة لقبول المستجدين بمدارس الثانوي العام للعام الدراسي الجديد 2022-2023، مشددة في خطاب لها، على جميع الإدارات التعليمية بضرورة الالتزام بكافة الضوابط والتنبيه على المدارس بذلك وعلى الطلاب وأولياء الأمور.

القواعد العامة للقبول بمدارس الثانوي 2022

-أن يكون الطالب من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أي الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021-2022.

- للطالب الحاصل على الدرجة النهائية التقدم إلى المدرسة التي يرغب بها داخل إدارته التعليمية.

- يتم قبول ملفات الطلاب بعد فحصها جيداً والتأكد من المجموع مع التشديد على الالتزام بالتوزيع الجغرافي لنظام القبول بهذه المدارس.

- بالنسبة للمدارس الرسمية لغات يتم القبول طبقاً للشروط الخاصة بالقرار الوزاري 285 وتعديلاته المنظم لشروط القبول مع الالتزام بالكثافة المقررة للفصول.

- تحدد كل إدارة تعليمية مدرسة ثانوية عامة واحدة بنين أو بنات للحاصلين على الإعدادية باللغة الفرنسية.

- في حالة زيادة عدد المتقدمين عن الأماكن المتاحة بكل مدرسة يتم قبول صورة شهادة النجاح وشهادة الميلاد ويتم التنسيق داخل المدرسة للقبول للأعلى مجموعا ثم الأكبر سنًا وحسب ميزانية الفصول والحجرات الدراسية بكل مدرسة وتحت مسئولية مدير المدرسة شخصياً على أن يتم توزيع الطلاب الزائدين عن الكثافة من خلال الإدارة التعليمية إلى أقرب مدرسة مجاورة وطبقاً للكثافات المتاحة بتلك المدارس.

- بالنسبة للناجحين في امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي الدور الثاني يفتح باب القبول عقب إعلان النتيجة بأربعة أيام ويستمر قبول أوراق التقديم لمدرسة 15 يوم أخر.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أرسلت نتائج الامتحانات الإلكترونية للمدارس اليوم تمهيداً لإعلان نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي شاملة درجات الطالب في الفصل الدراسي الأول والثاني.