إلزام سائقي الأجرة في شرم الشيخ بزي موحد استعداداً لمؤتمر المناخ

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، حالة الطوارئ القصوى بكل القطاعات بالمحافظة، بدايةً من طابا حتى رأس سدر، موضحاً أنه أصدر قراراً خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم الخميس، بوقف الإجازات لجميع العاملين في المحافظة والمديريات، عقب إجازة عيد الأضحى، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستضافة قمة المناخ في نوفمبر المقبل.

«فودة»:«قمة المناخ مسألة حياة أو موت»

وقال محافظ جنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، قبل قليل، إن نجاح قمة المناخ مسألة حياة أو موت بالنسبة له كمحافظ، لأنه سيتحمل المسئولية كاملة بالنسبة للمؤتمر، موضحاً أن كل أجهزة الدولة تسعى إلى نجاح هذا المؤتمر، الذي يعتبر أهم حدث في عام 2022 تستضيفه شرم الشيخ.

بدلة وقميص وشراب لسائقي الأجرة

وأكد محافظ جنوب سيناء أن سائقي سيارات الأجرة، سواء التاكسي أو الميكروباص، هم واجهة لمدينة شرم الشيخ، لذا جرى التأكيد على أن يظهر جميع السائقين بمظهر يليق بالحدث العالمي، وما تشهده شرم الشيخ من مشروعات قبل انطلاق قمة المناخ.

وتابع أن المحافظة سوف تقوم بشراء بدلتين وقميصين وشراب وحذاء للسائقين، على أن يتسلموها بأسعار رمزية، من أجل الظهور بمظهر لائق أمام ضيوف قمة المناخ (COP-27).

وقال «فودة» إنه لن يسمح لأي سائق بالتدخين داخل السيارة، أو عدم ارتداء الزي الرسمي، موجهاً بضرورة القيام بحملات على السائقين للتأكد من تطبيق ضوابط المحافظة، وشدد علي ضرورة قيام مرور جنوب سيناء بمتابعة سيارات الأجرة خاصة أنه سيجري تركيب كاميرا داخل كل تاكسي بالإضافة إلي توفير منظومة الدفع الذكي.

تنفيذ 21 مشروعاً في شرم الشيخ

وقال اللواء خالد فودة إن هناك 21 مشروعاً يجري تنفيذها في مدينة شرم الشيخ، في إطار المدينة لاستضافة قمة المناخ خلال شهر نوفمبر المقبل، بمشاركة نحو 30 ألف مشارك من مختلف دول العالم.

وتابع أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه خلال زيارته بضرورة سرعة الانتهاء من كافة المشروعات في شرم الشيخ قبل أكتوبر المقبل، وقال إنه لن يسمح بأي تأخير في تنفيذ هذه المشروعات، وشدد على تسليمها في الوقت المحدد طبقاً للمخطط الزمني.