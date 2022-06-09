تفاصيل اختصاصات «وكيل مديرية التضامن» بالوظائف القيادية الشاغرة بالوزارة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الرسمي، اليوم، عن وظائف قيادية شاغرة بالوزارة «وظائف بالمستوى الوظيفي العالي، ووظائف بالمستوى الوظيفي مدير عام»، طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

اختصاصات وكيل مديرية التضامن

وأوضحت التضامن على الموقع الرسمي أن اختصاصات وكيل مديرية التضامن، تكون تحت التوجيه العام لمدير المديرية كما يشرف شاغل الوظيفة على مجالي الرعاية والتنمية الاجتماعية والإدارية بالقطاع، لافتة إلى أن مهمته تتمثل فيما يلي:

- يقترح خطـط مشـروعات الرعايـة والتنميـة الاجتماعيـة فـي ضـوء مقترحـات الأجهـزة المحلية ونتائج البحوث الاجتماعية وعرضها على مدير المديرية للاعتماد.

- يشترك في عضوية اللجان التي تحددها القرارات الوزارية.

الإعانات الدوريـة الجديــدة

- يقترح توزيـع اعتمـادات المساعدات ويعرضـها علـى المديريـة قبـل العـرض على صندوق المساعدات.

- يشرف على تنفيذ خطة الإغاثة بالقطاع.

- يعـد المـذكرات المتعلقـة بطلـب الشـهـر والحـل والإدمـاج وإبــداء الـرأي فيهـا ومـذكرات جمع المال بأنواعه وتوجيه الاتحاد الاقليمي بالقطاع.

- يقترح الإعانات الدوريـة الجديــدة والإنشائية ومتابعـة صـرف إعانـات الجمعيـات فـي مواعيدها المحددة بالقطاع.

- يشرف علـى تنفيذ خطـة النشـاط الأهلـي بـالتفتيش علـى الجمعيـات العموميـة للجمعيـات فـي مواعيـدها طبقا لأحكـام القـانـون رقـم (84 ) لسـنة 2002 ومعدلاتـه فـي مـجـال القطاع.

- يشرف علـى تحقيـق اسـتقرار الأسـرة وتماسكها وحمايتهـا مـن التفكـك والانهيـار مـن النتائج السلبية للمتغيـرات والضغوط الاجتماعيـة التـي يتعـرض لـهـا المجتمـع وتتـأثر بهـا الـروابط الأسرية ومعاونـة الأسـرة عـلـي تحقيـق وظيفتهـا والقيـام بـدورها فـي رعايـة أفرادهـا وتـوفير الحمايـة والرعايـة للأطفـال بمـا يحقـق تنشئة صحية وسليمة وتعويضهم عن الحرمان من رعاية الأسرة الذي يتعرضون له.

يشـرف علـي مـراكـز التكوين المهنـي ومراكـز ومؤسسات التأهيـل الاجتماعي ومؤسســـات الــدفاع الاجتماعي للأحــدات وبــرامج المراقبـة الاجتماعيـة والرعايـة اللاحقة ومراكز تدريب الفتيات وكذا أنشطة معونة الشتاء والأسر المنتجة.

- يشرف علـي توزيـع اعتمادات المعاشات والمساعدات علـي الإدارات الاجتماعيـة والوحدات الاجتماعيـة وتقرير وصـرف مساعدات الإغاثـة ومساعدات الدفعـة الواحـدة ومساعدات العـاملين السابقين وأسرهم ومساعدات الحالات الطارئة وتقريـر المساعدات.