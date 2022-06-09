إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على طريق «الجدية - رشيد» بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وتروسيكل على طريق «الجدية - رشيد» بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى رشيد العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بوجود حادث تصادم في البحيرة

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة رشيد يفيد استقبال المستشفى 4 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة جراء وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وتروسيكل بطريق الجدية التابع لذات المركز، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات، وجاري عمل الفحوصات الطبية.

وأسفر الحادث عن إصابة مجدي السيد أبو عرفة، 23 سنة، مقيم رشيد، مصاب بكدمات متفرقة من الجسم ونزيف في البطن واشتباه ما بعد الارتجاج، ومسعود شعبان فضل الله، 30 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليمنى وكسر في الذراع اليسرى، وكامل عبدالعزيز عبدالله، 42 سنة، مصاب بكسر في الحوض واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، والسيد كامل عبدالعزيز، 40 سنة، مصاب بكدمات متفرقة من الجسم واشتباه نزيف في البطن واشتباه ما بعد الارتجاج، وكسر في الذراع اليمنى.

نقل المصابين لمستشفى رشيد العام

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى رشيد العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.