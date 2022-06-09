إصابة طفلة بارتجاج في المخ بسوهاج إثر حادث تصادم بدراجة بخارية

أصيبت طفلة 9 سنوات، بكسور وسحجات وارتجاج في المخ، إثر اصطدام دراجة بخارية بها، أثناء لهوها أمام منزلها بمركز طما في محافظة سوهاج.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد على العماري، رئيس مباحث المديرية، يفيد تلقي إخطارا من مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج، بوصول الطفلة «كلارا. د. ر»، 9 أعوام، طالبة بالمرحلة الابتدائية، تقيم بدائرة مركز طما بالمحافظة إلى مستشفى طما المركزي، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وجرى تحويلها لمستشفى أسيوط الجامعي لإسعافها.

تفاصيل الواقعة وإصابة الطفلة

وأفادت والدتها «سماح. ر. ع. غ»، 40 عاما، مدرسة، تقيم بالناحية ذاتها بمركز طما، بأنه أثناء لهو ابنتها أمام المنزل، اصطدمت بها دراجة بخارية قيادة المدعو «محمد. خ. ا. ا»، 26 عاما، عامل، يقيم بدائرة مركز طما بمحافظة سوهاج، ما أدى لإصابتها، ونفت الأم الشبهه الجنائية.

تحرير محضر بالواقعة

وبسؤال قائد الدراجة البخارية، أفاد بأنه أثناء سيره فوجئ بالطفله المذكورة فأختل مقود القيادة بيده، ولم يتمكن من مفاداتها فاصطدم بها.

وتحرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأزيلت آثار الحادث.