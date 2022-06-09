مصرع عامل وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم أعلى كوبرى طما بسوهاج

لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين، بحادث تصادم بين عربة كارو وتروسيكل بمركز طما في محافظة سوهاج .

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد على العماري، رئيس مباحث المديرية، يفيد تلقي إخطارا من مركز شرطة طما بالمحافظة، بوجود حادث تصادم ومتوفى ومصابين أعلى كوبري طما العلوي بدائرة مركز طما.

وتبين أنه في أثناء سير دراجة نارية «تروسيكل»، قيادة المدعو «محمد. ا. ا. ح»، 14 عاما، طالب، يقيم ببندر طما، اختل مقود القياده بيده واصطدم بعربة كارو، يستقلها المدعو «محمد. ع. ي»، 60 عاما، عامل، يقيم بدائرة المركز.

وفاة أحد الأشخاص بالحادث

ونتج عن الحادث وفاة المدعو «حمادة. ف. م. ع»، 27 عاما، عامل، يقيم ببندر طما، من مستقلي التروسيكل، وإصابة كل من قائده ومستقل العربة الكارو، بسحجات وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج.

وجرى نقل الجثة للمستشفى المركزي، والمصابين لمستشفى أسيوط الجامعي.

وبسؤال أهلية المصابين، أفاد ابن عم المصاب الثاني «عبدالرحيم. ي. ع»، 43 عاما، موظف، يقيم بدائرة المركز، وجد قائد التروسيكل لوالدته «عبد ربه. خ. ع. ح»، 62 عاما بالمعاش، ويقيم ببندر طما في محافظة سوهاج، وشقيق المتوفى «محمد. ف. م. ع»، 25 عاما، عامل، يقيم بالناحية، بمضمون ما تقدم.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة نزيف داخلي، ولا توجد شبهة جنائية، وجرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإزالة آثار الحادث.