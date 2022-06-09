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مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم مقطورة ودراجة بخارية بسوهاج

كتب:

شيماء دراز
05:57 ص | الخميس 09 يونيو 2022
توضيحية

توضيحية

وقع حادث تصادم بين سيارة نقل بمقطورة ودراجة بخارية بدائرة مركز البلينا بمحافظة سوهاج، نتج عنها وفاة قائد الدراجة، وإصابة 2 آخرين.

الإخطار الأمنى وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد علي العماري، رئيس مباحث المديرية، يفيد تلقي إخطارا من مركز شرطة البلينا بالمحافظة، يفيد وجود حادث تصادم ومتوفى ومصابين بالطريق الزراعي الغربي دائرة مركز البلينا.

وبالانتقال لموقع الحادث، تبين أنه في أثناء سير سيارة نقل بمقطورة، قيادة المدعو «إيهاب. س. ي. م»، 31 عاما، سائق، يقيم بمحافظة المنيا، اختلت عجلة القيادة بيده، واصطدم بدراجة بخارية قيادة المدعو «علي. ح. ع. ج»، 30 عاما، عامل، يقيم بدائرة مركز جرجا.

وفاة قائد الدراجة البخارية

ونتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية، وإصابة كل من «علي. م. ت. ر»، 32 عاما، عامل، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمة وجرح رضي بالساعد الأيسر، و«فارس. م. ا. ف»، 33 عاما، عامل، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، ويقيمان بدائرة مركز جرجا، وهما من مستقلي الدراجة البخارية.

وأفاد قائد السيارة والمصابين ونجل عم المتوفى المدعو «إيهاب. ع. م. ا»، 37 عاما، عامل، يقيم بذات الناحية بمركز البلينا في محافظة سوهاج، بمضمون ما تقدم، واتهم الأخير، قائد السيارة، بالتسبب في الحادث.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإزالة آثار الحادث.

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