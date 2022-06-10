تهدف مسابقة التصميم المعماري لأكشاك سور حديقة الأزبكية، لطلبة الجامعات المصرية، التى أعلنت عنها وزارة الإسكان والمرافق، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، إلى وضع تصميم لمجموعة من الأكشاك بعدد 14 كشك فى نطاق حديقة الأزبكية، على أن يقدم كل متسابق نموذجين للأكشاك.

ويتمثل النموذج الأول فى أكشاك تصلح لبيع الكتب وإعادة إحياة فكرة سور الأزبكية للكتب والمجلات (مساحة 6 متر مربع)، أما النموذك الثاني يتمثل فى أكشاك تصلح لبيع بعض المنتجات أو المرطبات، وتقع خارج حدود الحديقة (مساحة 7.5متر2).

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات الاشتراك مسابقة التصميم المعماري لأكشاك سور حديقة الأزبكية، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق.

خطوات الاشتراك مسابقة التصميم المعماري لأكشاك سور حديقة الأزبكية

1- يتم التقديم للتسجيل بالمسابقة عن طريق إرسال استمارة المشاركة فى المسابقة، المرفقة فى كراسة الشروط، على الإيميل: Azbakeya.kiosk.Info@gmail.com.

2- تحتوي بيانات الفريق المشارك بمسابقة التصميم المعماري لأكشاك سور حديقة الأزبكية كالآتي:

أ- اسم الفريق المشارك: (عضو هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة)، (الاسم الرباعي - الرقم القومي - الايميل - الدرجة الوظيفية - اسم الكلية - اسم الجامعة).

ب- أعضاء الفريق المشارك (4 أفراد)، (الاسم الرباعي- الرقم القومي - الفرقة الدراسية - اسم الكلية - اسم الجامعة).

3- يتم التسليم النهائي طبقا للخطوات التالية:

أ- يتم تقديم مخرجات ومستندات المسابقة بدون طباعة أسماء الفريق المشارك أو وضع لوجو الجامعة، على أن يتم تسليم ورقة مقاس A3 منفصلة بها أسماء الفريق ومصغر للتصميمات المقدمة.

ب- بحد أقصي عدد 6 لوحة، على مقاس لوحات خفيفة فوم، توضح الفكرة من خلال المساقط الأفقية والواجهات، بمقياس رسم مناسب واللقطات المنظورية وفقا لما هو محدد بمجال المسابقة.

ج- نسخة رقمية لكافة مخرجات المسابقة على قرص مدمج.

د- عدد 3 نسخ للتقرير الفني يقدم باللغة العربية يشرح فكرة التصميم.

ه- عدد 3 نسخ لتقرير يشمل الرسومات مصغرة، يوضح به المواد والخامات المستخدمة.

الجدول الزمني لمسابقة التصميم المعماري لأكشاك سور حديقة الأزبكية

جوائز مسابقة التصميم المعماري لأكشاك سور حديقة الأزبكية