المستندات المطلوبة للتقدم للصف الأول الثانوي العام 2022 - 2023

أعلنت الإدارات التعليمية، المستندات المطلوبة للتقديم للصف الأول الثانوي للعام الدراسي المقبل 2022/2023، بعد إعلان تنسيق القبول بالثانوية العامة، مشددة على ضرورة أن يكون الطالب من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أي الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021-2022.

المستندات المطلوبة للتقدم للصف الأول الثانوي للعام الدراسي القادم

وحدد الإدارات التعليمية المستندات المطلوبة للتقدم للصف الأول الثانوي للعام الدراسي المقبل وهي كالتالي:-

- ملف تقديم ثانوي وشهادة نجاح الإعدادية وشهادة ميلاد كمبيوتر أصلية ثلاثية وصورتان منها .

- عدد 6 صور مقاس 4 * 67.

- عدد 2 صورة بطاقة ولي الأمر «الأب والأم».

- عدد 2 طابع نقابة مهن تعليمية فئة 1 جنيه + طابع دعم وتنمية وتمويل المشروعات التعليمة فئة عشرة جنيهات.

- عدد طوابع عشرة جنيهات أي فئة بريد.

- بالنسبة للطالبات طابع دعم وتمويل المشروعات فئة عشرة جنيهات يوضع على إقرار عدم الزواج .

- بالنسبة للطلاب الأيتام صورة شهادة وفاة الوالد.

- بالنسبة للطالب المستفيد من معاش التكافل والكرامة إحضار صورة الفيزا التي يصرف بها الأب أو الأم

- بالنسبة للطلاب أبناء العاملين بالتربية والتعليم إحضار ما يفيد عمل والده أو والدته بالتربية والتعليم .

- دوسيه بلاستيك يوضع بداخله الملف.

قبول ملفات الطلاب المتقدمين للالتحاق بالصف الأول الثانوي بعد فحصها

وشددت الإدارات التعليمية علي المدارس الثانوية بقبول ملفات الطلاب المتقدمين للالتحاق بالصف الأول الثانوي بعد فحصها جيداً والتأكد من المجموع بعد إعلان التنسيق، مؤكدة الالتزام بالتوزيع الجغرافي لنظام القبول بهذه المدارس.

وقالت الإدارات التعليمية في خطابها إنه بالنسبة للمدارس الرسمية لغات يتم القبول طبقاً للشروط الخاصة بالقرار الوزاري 285 وتعديلاته المنظم لشروط القبول مع الالتزام بالكثافة المقررة للفصول.