وكالة الطاقة الذرية: عدم استعادة الرقابة على المنشآت الإيرانية ضربة قاضية للاتفاق النووي

قال رافايل غروسي، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن عدم استعادة الرقابة على المنشآت النووية الإيرانية خلال أسابيع سيوجه ضربة قاضية للاتفاق النووي مع إيران، بحسب ما نقله موقع قناة العربية في نبأ عاجل، منذ قليل.

حجب كاميرتين لمراقبة البرنامج النووي

وأضاف «غروسي» أن إيران أزالت معدات إضافية للمراقبة نص عليها اتفاق فيينا عام 2015.

وكانت إيران قد حجبت كاميرتين تابعتين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس، بعد قرار الوكالة الذي أدان فيه إيران، وأكد أن طهران لم تتعاون مع الوكالة بشكل جاد، لافتة إلى أنها لم تجب عن الأسئلة المتعلقة بوجود آثار لمادة اليورانيوم في 3 مواقع نووية إيرانية.