الوكالة الذرية تتبنى قرارا يدين سلوك إيران النووي.. وامتناع روسيا والصين

تبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشروع قرار أمريكي أوروبي يدين سلوك إيران النووي، إذ صوتت 30 دولة لصالح قرار إدانة إيران، فيما امتنعت كل من روسيا والصين عن التصويت، حسبما أفادت «العربية نت» في نبأ عاجل.

وكالة الطاقة الذرية تنتقد تقاعس إيران عن تفسير آثار اليورانيوم

وانتقد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية كذلك ما وصفه بتقاعس إيران عن تفسير آثار يورانيوم في مواقع غير نووية.

إسرائيل ترحب بقرار الوكالة الذرية

ومن جانبها رحبت إسرائيل بقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرة إلى أن إدانة مجلس محافظي الوكالة الذرية لإيران «قرار مهم».

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، قد أدلى في وقت سابق بتصريحات، قال فيها إن الغرب اشترط على إيران الاعتراف بإسرائيل والتوقف عن دعم القضية الفلسطينية لحل الملفات العالقة فيما يتعلق بالاتفاق النووي، حسب قوله.