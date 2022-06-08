إيران: الغرب يشترط علينا الاعتراف بإسرائيل لحل الملفات العالقة بيننا

قال وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، إن الغرب اشترط على إيران الاعتراف بإسرائيل، والتوقف عن دعم القضية الفلسطينية، لحل الملفات العالقة في إطار الاتفاق النووي.

وزير خارجية إيران: هذا ما طلبوه منا في اللقاءات الخاصة

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: في اللقاءات والمحادثات الخاصة طلبوا منا التوقف عن دعم فلسطين لتخفيف الضغوط المرتبطة بالملف النووي، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وتابع: طلبوا منا أن نعترف بـ الكيان الإسرائيلي (إسرائيل) حتى يتم الإعلان عن عدم وجود مشكلة بين إيران والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن إيران لم تتخل عن مبادئها الإسلامية رغم ضغوط الأعداء، حسب قوله.

عبد اللهيان: في معتقدنا الإسلامي لا مكان للقنبلة الذرية

وعن اتهام إيران بالسعي لامتلاك قنبلة نووية، قال: في معتقدنا الإسلامي لا مكان للقنبلة الذرية.. إنهم يعرفون أننا لا نبحث عن قنبلة نووية، لكنهم يواصلون الضغط علينا.

وكان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسى، قد صرح قبل أيام بأن حصول إيران على القدرات اللازمة لصنع قنبلة نووية هى «مسألة وقت».