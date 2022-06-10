حظك اليوم برج العقرب الجمعة 10-6-2022 مهنيا وعاطفيا

قلبه الكبير وصدقه في الحديث مع الآخرين يجعل من مولود برج القوس شخصية محبوبة بشكل كبير من الآخرين والمحيطين به، كما أن شخصيته المرحة تجعلهم يحرصون على مصادقته والتقرب منه والتودد إليه، ويتميز أيضا مولود هذا البرج بأنه لديه إرادة قوية، ويحب إجراء المغامرات والسفر والاستكشاف، وعندما يتعرضون لأي من المشكلات يلتزمون الصبر على محنتهم تلك، ولديه شخصية اجتماعية كثيرا، تجعله يرغب في تكوين صداقات وعلاقات كثيرة.

وعندما يتعلق الأمر بالصداقة، فنجد مولود برج القوس يسعى دائما إلى الوقوف بجانب أصدقاءه، ويحب الضحك كثيرا حتى يستطيع إضفاء البهجة على المكان الذي يتواجد به، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نقدم له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

تنظر للحياة بروح متفائلة، وتتصرف بذكاء وتظهر تجاوبا مع المحيطين بك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

قد تشترك اليوم مع الأحباب والأصدقاء في نشاط ممتع وتشعر بالسعادة لتواجدك معهم.

برج القوس والحب

يحرص مولود برج القوس على تقديم ما في استطاعته لإرضاء شريك حياته، وعندما يقدم على الزواج فيكون زوج وأب رائع وحنون على أسرته.