حظك اليوم برج العقرب الخميس 9-6-2022 مهنيا وعاطفيا

يضع مواليد برج العقرب أهدافهم نصب أعينهم، ويسعون دائمًا لتحقيقها ويبتعدون عن أي شيء من شأنه تعطيلهم على الوصول إلى أهدافهم وتحقيق أحلامهم.

ويمتلك مواليد برج العقرب قدرة كبيرة على التركيز، ويمكن اعتباره شخص متعدد المهام؛ إذ يمكنه إنجاز أكثر من عمل ومهمة في الوقت ذاته بمفرده، دون الحاجة إلى مساعدة الآخرين.

وبالنسبة لحظك اليوم لمواليد برج العقرب، تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد توقعات الأبراج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

أوضحت خبيرة علم الأبراج والفلك، أن القمر في منزل الحظ لمواليد برج العقرب، وكشفت أن اليوم سيكون هو الوقت المناسب والأمثل للتواصل الجيد والفعال مع زملاء العمل، ونصحتهم ألا يجعلوا أي شيء يقيد تصرفاتهم، وعليهم الانتباه لجميع حقوقهم.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

وقالت عبير فؤاد، إنه على الرغم من التشوش المحيط بمواليد هذا البرج، إلا أن الوضع الفلكي يساعدهم على نشر سحرهم بسهولة اليوم على جميع المحيطين وشريك الحياة، والقدرة على السيطرة عليهم بشكل كبير.