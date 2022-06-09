حظك اليوم برج الحوت الخميس 9-6-2022 مهنيا وعاطفيا

يلتمس مواليد برج الحوت الأعذار للآخرين في جميع الأوقات، ما يجعلهم يتمتعون بشخصية سلسة ومريحة وسهلة في التعامل عن غيرهم، وتساعد هذه الميزة على جذب المحيطين بهم.

كما أن لدى مواليد برج الحوت العديد من المميزات التي يتمتعون بها، ومن أبرزها أن لديهم قدرة كبيرة على امتصاص غضب جميع من حولهم، وتقديم المساعدة ويد العون للجميع دائمًا.

واستمرارًا للخدمات التي يقدمها «الوطن» نستعرض حظك اليوم وتوقعات الأبراج لمواليد برج الحوت، بحسب خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

قالت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، إنه على الرغم من التشوش والضغوط التي يمر بها مواليد برج الحوت هذه الفترة، فإن القمر يدعمهم اليوم بشكل كبير، مشددة على أن عليهم انتهاز الفرصة والاقتراب من الآخرين من زملاء العمل بثقة.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

وتوقعت خبيرة الأبراج لمواليد برج الحوت الكثير من النجاح والسعادة، حيث أن فينوس بمنزل العلاقات العاطفية والعائلية، ويساعدهم على إصلاح علاقاتهم بالآخرين، ونصحتهم بعدم مقاومة مشاعرهم.