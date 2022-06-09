بنك ناصر: منح تمويلات استثمارية وتحسين الدخل لأصحاب المشروعات الصغيرة

قال محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، إن البنك يقدم العديد من الخدمات المصرفية والتمويلات التي تلبي مختلف احتياجات العملاء من أصحاب المعاشات وموظفي القطاع العام والخاص بشروط ميسرة .

تمويل عمليات شراء وسائل النقل التشاركي

ولفت «عشماوي» فى بيان صادر اليوم عن البنك، أنه يتم منح تمويلات استثمارية وتحسين الدخل لأصحاب المشروعات الصغيرة الجديدة لخلق فرص عمل جديدة للشباب وكذلك تحسين مستوى المعيشة وتمويل عمليات شراء وسائل النقل التشاركي وتمويل الحضانات وتمويل مستورة للمرأة و تمويل سداد المصروفات المدرسية، تمويل الزواج، و التمويلات بضمان الودائع والشهادات الاستثمارية والتي تتميز أنها ذات عائد ثابت وبدوريات صرف متنوعة «شهري، ربع سنوي، سنوي»، حتى يكون للعميل حرية الاختيار من بين دوريات صرف العائد المختلفة وفقا لاحتياجاته.

مصر للتأمين فازت بمناقصة التأمين على محافظ التمويلات الممنوحة

وأكد البنك أن شركة مصر للتأمين، فازت بمناقصة التأمين على محافظ التمويلات الممنوحة من بنك ناصر الاجتماعي لعملائه والتي ستقوم شركة مصر للتأمين بتقديم خدماتها التأمينية الشاملة للبنك وعملائه من خلال عدد من التغطيات التأمينية

وأوضح أن شركة مصر للتأمين تعد أول شركة تأمين وطنية وعلامة من علامات استقلال الاقتصاد المصري منذ نشأتها على يد رائد الاقتصاد الوطني طلعت حرب عام 1934 كأول شركة تأمين برأس مال مصري وإدارة مصرية لتوفير الحماية التأمينية للمشروعات المصرية.

ولفت إلى أن الشركة تحظى بخبرة طويلة ومكانة رائدة في سوق التأمين المصري بالإضافة إلى توافق الشركة مع المعايير العالمية وحصولها على التصنيف الائتماني من أكثر من شركة تصنيف عالمية ومنها على سبيل المثال حصولها على تصنيف «AA+(egy)» مع نظرة مستقبلية مستقرة ويعكس هذا التصنيف مكانة شركة مصر للتأمين في سوق التأمين المصري.