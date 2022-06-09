حملات مكثفة لرفع وإزالة إشغالات الباعة الجائلين بقرى ومراكز أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على تكثيف حملات دورية لرفع وإزالة إشغالات الباعة الجائلين بمراكز وقرى المحافظة، نظراً لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل للمرور، لافتاً إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، وبذل مزيد من الجهد والعمل لتسهيل النقل والانتقال بالشوارع وتسيير الحركة المرورية والعمل على إعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الزحام، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين وتحرير محاضر للمخالفين لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون، مشيراً إلى شن حملات إشغالات بشارع رياض ومنطقة نزلة عبداللاه بحي شرق، لرفع التعدي على حرم الطريق سواء من الباعة الجائلين أو أصحاب المحلات التجارية وإلزامهم بحدود محلاتهم.

رفع إشغالات الباعة الجائلين

وفي هذا الإطار، أوضح أيمن محروس، رئيس حي شرق بأسيوط، أنه تم رفع إشغالات الباعة الجائلين وفروشات المحال التجارية وإزالة التعديات على حرم الطريق، خلال حملات تستهدف منطقة نزلة عبداللاه وشارع رياض وتفرعاته، وذلك باستخدام معدات الحي ومشاركة مسئولي الإشغالات والمرافق والنظافة بالحي، لافتاً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محاضر لعدد من المخالفات حيال المخالفين والمتعدين على حرم الطريق.

وأكد «محروس» أن الحملات تأتي بناء على تعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مشيراً إلى أنه يتم إزالة فروشات الخضار المخالفة وتند قماش ورفع عربات خشب يد وكارو وفتارين وموازين كفة وكهرباء وترابيزات وكراسي وحوامل حديد.