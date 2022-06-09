بدء تحصيل القسط الأول من الضريبة العقارية عن عام 2022 نهاية الشهر الجاري

تبدأ مصلحة الضرائب العقارية في استقبال حصيلة القسط الأول من الضريبة العقارية عن العام الحالي 2022 قبل نهاية شهر يونيو الحالي وفقاً لقانون الضريبة العقارية الذي يسمح للممول أو المكلف بأداء الضريبة بتقسيطها على دفعتين الأولى، منتصف العام قبل نهاية يونيو بينما القسط الثاني قبل نهاية شهر ديسمبر من كل عام.

سداد الضريبة على مرحلتين

وأكد أشرف شلبي وكيل أول وزارة المالية لـ «الوطن»، أن قانون الضريبة العقارية، أتاح للممول أو المكلف سداد الضريبة ودفعها على قسطين، الأول قبل نهاية شهر يونيو المقبل بينما القسط الثاني قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل تسهيلاً من مصلحة الضرائب العقارية على الممولين أو المكلفين بأداء الضريبة ولذلك من المقرر تحصيل القسط الأول قبل حلول 30 يونيو المقبل.

وتابع «شلبي»، أن الضريبة العقارية تسري على كافة العقارات المبنية المقامة على أرض مصر عدا غير الخاضعة للضريبة، موضحاً أن تلك العقارات تخضع للضريبة سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه وسواء كانت تامة ومشغولة، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير إتمام.

كافة المباني القائمة حاليا خاضعة للضريبة

ولفت وكيل أول وزارة المالية إلى أن كافة المباني القائمة حاليا خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات، أيا كان موقعها الجغرافي، مشيراً إلى أن الضريبة تفرض أيضا على الأراضي الفضاء المستغلة سواء الجراجات أو المشاتل سواء كانت مؤجرة وغيرها، مشيراً إلى رفع الضريبة العقارية إذا أصبحت الأراضي الفضاء غير مستغلة، كما تخضع للضريبة التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر والمقصود بالعقار في القانون الجديد هو كل وحدة سكنية في المبنى وليس المبنى بالكامل.