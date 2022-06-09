عاجل .. حريق في شدة خشبية بمحور ترعة الزمر

شب حريق في شدة خشبية بمحور ترعة الزمر، ما أسفر عن تدمير كمية كبيرة من الأخشاب.

حريق في محور ترعة الزمر

وذكرت تحريات المباحث، التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وأعدها المقدم محمد طبلية، رئيس مباحث بولاق الدكرور، أنّ الحريق شب نتيجة تطاير الشرر من ماكينة اللحام.

جهود الحماية المدنية

وتواصل قوات الحماية المدنية السيطرة على حريق ترعة الزمر، بعد أن دفعت بعدد من سيارات الإطفاء.