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عاجل .. حريق في شدة خشبية بمحور ترعة الزمر

كتب:

جيهان عبد العزيز
02:45 م | الخميس 09 يونيو 2022
حريق الشدة الخشبية

حريق الشدة الخشبية

شب حريق في شدة خشبية بمحور ترعة الزمر، ما أسفر عن تدمير كمية كبيرة من الأخشاب.

حريق في محور ترعة الزمر

وذكرت تحريات المباحث، التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وأعدها المقدم محمد طبلية، رئيس مباحث بولاق الدكرور، أنّ الحريق شب نتيجة تطاير الشرر من ماكينة اللحام.

جهود الحماية المدنية

وتواصل قوات الحماية المدنية السيطرة على حريق ترعة الزمر، بعد أن دفعت بعدد من سيارات الإطفاء.

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بقلم جيهان عبد العزيز