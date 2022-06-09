السيطرة على حريق حديقة تابعة لعقار سكني في التجمع الأول

سيطرت قوات الحماية المدنية في القاهرة، على حريق نشب داخل حديقة تابعة لأحد العقارات السكنية الكائنة بمنطقة التجمع الأول دون إصابات.

بداية البلاغ

كانت أجهزة الأمن في القاهرة، تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل حديقة تابعة لأحد العقارات السكنية بالتجمع الأول، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث مدعومة بسيارة إسعاف لاحتمالية وقوع ضحايا أو مصابين.

وبالانتقال والمعاينة تبين صدق البلاغ، وتم فرض كردون أمني لوقف انتشار النيران والإحالة بينها وبين العقارات السكنية المجاورة.

السيطرة على الحريق

ودفعت الحماية المدنية فور تلقيها البلاغ، بسيارة إطفاء تمكنت من إخماد النيران قبل امتدادها للأماكن المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي أمرت رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث، تمهيدا لتفريغها والوقوف على ملابسات الحادث.

انتداب الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب الحادث

وانتُدبت عناصر الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق ومعرفة سبب حدوثه، وبيان إمكانية وجود شبهة جنائية حيال اشتعال الحريق من عدمه، واستدعت عددا من شهود العيان الذين شهدوا الواقعة لسماع أقوالهم حيال اشتعال الحريق.