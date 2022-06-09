«التعليم» تعلن برنامج المنح الجامعية لطلاب الثانوية.. هتدرس في أفضل الكليات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مؤكده أنّه من دون مصروفات يمكنك مساعدة طلابك في الصف الثالث الثانوي الحكومي أو التجريبي أو مدارس STEM، بالتقدم للدراسة في أفضل الجامعات الحكومية والخاصة.

رابط التقديم لبرنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية

وذكرت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها، أنّ الطلاب يستطيعون التقديم في برنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي تنفّذه الجامعة الأمريكية في القاهرة.

آخر موعد للتقديم في برنامج المنح الجامعية

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنّه يمكن التسجيل من خلال الرابط، مشيرًا إلى أن البرنامج يقدم منحًا دراسية لـ140 طالبًا وطالبة من جميع محافظات مصر في العام الدراسي الجامعي 2022/2023؛ للحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس في عدد من الجامعات المصرية الحكومية «الأقسام ذات الرسوم» والجامعات الخاصة.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أنّ آخر موعد للتقديم في برنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 24 يونيو 2022.