12 مهمة لـ رئيس الإدارة المركزية للتنمية.. ضمن وظائف قيادية شاغرة بالتضامن

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي مهام رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار، ضمن وظائف المستوى الوظيفي العالي والوظائف القيادية الشاغرة في الوزارة والتي أعلنت عنها.

مهام رئيس الإدارة المركزية للتنمية

وأشارت التضامن عبر الموقع الرسمي لها، إلى أن مهام رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار تتمثل فيما يلي:

- يشارك في عملية التخطيط الاستراتيجي للإدارة المركزية للتنمية والاستثمار، ويعمل على تحقيق الخطة من خلال وضع البرامج والسياسات التشغيلية للتقسيمات التنظيمية التابعة لها ومتابعة تنفيذها.

- ينظم وينسق العمل بالتقسيمات التنظيمية التابعة للإدارة المركزية للتنمية والاستثمار، وتوزيع العمل فيما بينها بما يضمن كفاءة العمل وفعاليته وفقا للخطط الموضوعة، وتحديد العلاقات وأشكال الاتصال بين هذه التقسيمات.

- يتابع سير الخطط والبرامج التشغيلية للتقسيمات التنظيمية التابعة للإدارة المركزية للتنمية والاستثمار، والتأكد من تنفيذها وفقا للاستراتيجية العامة بما يضمن أفضل المخرجات ويحقق أعلى مستويات الكفاءة والإنتاجية.

- يوجه أداء موظفي التقسيمات التنظيمية التابعة للإدارة المركزية للتنمية والاستثمار وتقييم أدائهم وتطويرهم وتحفيزهم وتشجيعهم.

- يوجه و يتابع سير الإجراءات في التقسيمات التنظيمية التابعة للإدارة المركزية للتنمية والاستثمار من حيث الجودة والدقة والفاعلية والاحترافية وضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح والسياسات المعتمدة في الوزارة وتقديم المقترحات المتعلقة بالتطوير.

- يقدم التوصيات للمستوي الأعلى في الوزارة فيما يتعلق باحتياجات الإدارة المركزية والتنمية والاستثمار، التقسيمات التابعة لها من الموارد المالية والبشرية والمستلزمات الإدارية اللازمة التنفيذ الأعمال والأنشطة المختلفة وضمان الاستخدام الأمثل لهذه الموارد.

- رفع التقارير الدورية والمتعلقة يسير العمل للمستوي الأعلى في الوزارة بناء على التوجيهات الصادرة أو على أساس مدة زمنية محددة.

- يقدم التوصيات للمستوي الأعلى في الوزارة فيما يتعلق بأنشطة الموارد البشرية يما يشمل التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة والتدريب والمكافآت وغيرها بالتقسيمات التابعة للإدارة المركزية (للتنمية والاستثمار) .

المهام التخصصية لرئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار

- يراقب وضع السياسة العامة للتنمية والاستثمار ومتابعة تنفيذ هذه السياسة يما يتناسب مع استراتيجية الوزارة.

- يتأكد من أعمال التخطيط والمتابعة للإعداد الفني والتوجيه للأفراد المشتغلين بالأسر المنتجة ووضع البرامج التنفيذية لتنمية المهارات الفنية في مجالات الصناعات الريفية والبيئية .

- يراقب وضع ومتابعة تنفيذ سياسة تسويق منتجات مشروعات الأسر المنتجة والهيئات المشتغلة بالصناعات الريفية والبينية والمنزلية ووضع البرامج التنفيذية لتنمية منافذ التسويق والمعارض لتلك المنتجات.

- يتأكد من تنمية وبناء قدرات المتسربين والمتخلفين عن التعليم لمواجهة وعلاج أسباب تسربهم وحمايتهم ورعايتهم وتعليمهم حرفة تتفق وقدراتهم البدنية والذهنية.