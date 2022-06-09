ضبط شبكة للأعمال المنافية للآداب بالغردقة.. الساعة بـ200 جنيه

تمكن ضباط قسم مكافحة الآداب بمديرية أمن البحر الأحمر، اليوم الخميس، من ضبط فتاتين أثناء ممارسة الأعمال المنافية للآداب، مع شابين داخل شقة مفروشة بمنطقة «جبل العفش»، بمدينة الغردقة، مقابل 200 جنيه في الساعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ضبط شابين وفتاتين لممارستهم أعمالًا منافية بالغردقة

تلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطاراً من اللواء أشرف البيلي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن حملة من مباحث الآداب، برئاسة العقيد رامي الشيخ، رئيس قسم مكافحة الآداب، وقادها المقدم محمود عبدالوهاب، والرائد محمد غلاب، معاوني المباحث، من ضبط فتاتين أثناء ممارسة الأعمال المنافية للآداب في أوضاع مخلة مع شابين، داخل شقة مفروشة بمنطقة «جبل العفش»، في مدينة الغردقة، مقابل 200 جنيه في الساعة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وأمرت بحبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

السيطرة على حريق في «كرفان» شركة بترول برأس غارب

من جانب آخر، تمكن العاملون في منطقة غرب بكر، شمال مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، من السيطرة علي حريق شب في «كرفان» تابع لإحدى شركات البترول العاملة في المنطقة، وتمكن العمال من السيطرة على الحريق ومحاصرة النيران، قبل امتدادها إلى الكرفانات المجاورة، ولم يسفر الحريق عن خسائر بشرية، وتم تشكيل لجنة فنية لتحديد حجم الخسائر المادية، والوقوف على أسباب الحريق وملابساته.