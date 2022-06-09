جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 علمي.. تبدأ يوم 20 يونيو

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 علمي، من أكثر الكلمات بحثاً على مؤشر البحث «جوجل»، من جانب طلاب الصف الثالث الثانوي، مع اقتراب موعد بدء الامتحانات المقررة يوم 20 يونيو في المواد غير المضافة للمجموع وفقاً للجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 علمي.. يبدأ 20 يونيو

- يوم الإثنين 20 يونيو امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية

- يوم الثلاثاء 21 يونيو امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء

يوم الأحد 26 يونيو امتحان مادة اللغة العربية

يوم الثلاثاء 28 يونيو امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية

يوم الأحد 3 يوليو امتحان مادة الكيمياء لشعبة العلوم، شعبة رياضة.

يوم الثلاثاء 5 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية، شعبة رياضة.

يوم الخميس 7 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

يوم الخميس 14 يوليو امتحان مادة الفيزياء شعبة علمي علوم ورياضة.

يوم الأحد 17 يوليو امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئة، شعبة علمي علوم، والرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل» شعبة علمي رياضة.

يوم الثلاثاء 19 يوليو امتحان مادة الرياضيات البحتة «جبر وهندسة فراغية» شعبة الرياضة.

يوم الخميس 21 يوليو امتحان مادة الأحياء لشعبة علوم والرياضيات التطبيقية وشعبة علمي رياضة.

تسليم أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة

بدأت المدارس الثانوية على مستوى الجمهورية، يوم الأحد الماضي تسليم أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة 2022، استعداداً لعقد امتحانات الثانوية العامة.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط الحصول على أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة 2022 على موقعها الرسمي بوزارة التربية والتعليم، موضحة أنَّه يمكن الحصول على رقم الجلوس من خلال كود الطالب.