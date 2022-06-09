توصيات مهمة من «الزراعة» لــ مربي الثروة الحيوانية لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عدة نصائح لمواجهة تداعيات ارتفاع درجة الحرارة على الثروة الحيوانية، سواء كانت قطعان ماشية أو دواجن، إذ تؤثر سلبا على تغذية الحيوانات والدواجن، خاصة التي تعمل وفق النظام المفتوح للدواجن والماشية.

وأصدر قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، عدة توصيات مهمة يجب اتباعها قبل وبعد الموجه الحارة، التي ستبلغ ذروتها 43 درجة مئوية بعد غد السبت وبدأت اليوم، إذ ترتفع نسبة الرطوبة داخل العنابر والحظائر.

عدم الإسراف في تقديم المياه للقطعان

شددت الوزارة على عدم الإسراف في تقديم المياه للقطعان داخل العنابر في تلك الأجواء مرتفعة الحرارة، سواء كانت من خلال رش مياه الأرضيات والحوائط وغسل العنابر حتى لا يزيد الإجهاد الحراري داخل تلك العنابر، إذ يتسبب ذلك في زيادة الرطوبة من خلال تشبع الجو ببخار المياه، الأمر الذي يزيد من نهجان الحيوان أو الطائر.

لفت القطاع، إلى ضرورة إضافة نصف جم من بيكربونات الصوديوم لكل لتر ماء شرب حتى يحدث تعادل لحموضة الدم ويساعد من سيولته، ويمنع اللزوجة.

كما يمكن إضافة ربع قرص أسبرين لكل لتر من ماء الشرب، أو إضافة فيتامين (ج) لمياه الشرب بجرعات مقررة، الأمر الذي يساعد على طرد الشوارد من الدم ونواتج التمثيل الغذائي الضارة، والتي تزيد في الأجواء الحارة.

تحذيرات بخصوص التلقيحات

أشارت الوزارة لضرورة عدم تقديم أي أعلاف وعلائق مركزة خلال ساعات النهار الحارة الأمر الذي يحد من زيادة الإجهادات الحرارية على الجسم، اما في حال استخدام أجهزة تبريد فيجب أن تكون في مكان مرتفع، الأمر الذي يضمن استفادة الطائر والحيوان منه.

تابع القطاع أنه من الضروري توفير مياه شرب نظيفة للشرب وزيادة السقايات في القطعان الأرضية حيث يزداد الطلب على مياه الشرب، مع الحرص على عدم اجهاد الحيوان بالإمساك به خلال ساعات النهار، كما يجب تقليل الإضاءة نهارا.

وحذر القطاع من من إجراء التلقيحات الطبيعة والاصطناعية خلال ساعات النهار الحارة، وتأخيرها لما بعد انكسار الموجة الحارة بعدة ساعات.