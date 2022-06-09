جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 أدبي.. باقي من الزمن 11 يوما

مع قرب العدد التنازلي لامتحانات الثانوية العامة 2022، يبحث الكثير من طلاب الصف الثالث الثانوي، عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 أدبي، المقرر أن تبدأ يوم 20 يونيو، وفقا لجدول وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 أدبي .. تبدأ 20 يونيو

يوم الاثنين 20 يونيو امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية

يوم الثلاثاء 21 يونيو امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء

يوم الأحد 26 يونيو امتحان مادة اللغة العربية .

يوم الثلاثاء 28 يونيو امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

يوم الأحد 3 يوليو امتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية

يوم الخميس 7 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

يوم الخميس 14 يوليو امتحان مادة التاريخ للشعبة الأدبية.

يوم الأحد 17يوليو امتحان مادة علم النفس والاجتماع.

يوم الخميس 21 يوليو امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

توجيهات مهمة من التعليم لطلاب الثانوية العامة

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الصف الثالث الثانوي استعدادا لامتحانات الثانوية العامة 2022 وهي كالتالي:

- عدم كتابة اسمك أو رقم جلوسك في غير المكان المخصص لذلك بكراسة الأسئلة وورقة البابل شيت.

- ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على الإجابة الصحيحة تظليلاً كاملاً بورقة البابل شيت واختيار أكثر من إجابة يفقدك درجة السؤال.

- التأكد من عدد أوراق كراسة الأسئلة قبل بدء الإجابة.

- أن تملأ البيانات الخاصة بك بكراسة الأسئلة وورقة البابل شيت باللغة العربية وبخط واضح قبل البدء في الإجابة بما فيها كود الجلسة الامتحانية.

- عدم دخول الطالب بأي كراسات أو مذكرات أو هاتف محمول أو أي أجهزة للامتحان.

- تسليم كراسة الأسئلة وورق البابل شيت إلى الملاحظ يداً بيد بعد انتهاء الإجابة.

- يجب أن تحمل معك جميع الأدوات اللازمة للامتحان في أي مادة إذ لا تصرف لك سوى كراسة الأسئلة وورقة البابل شيت وورقة المفاهيم فقط.