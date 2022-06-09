حبس مدرس 4 أيام بتهمة تسريب امتحان الدبلوم التجاري بالشرقية

قررت الجهات المختصة بمركز أبو كبير، في محافظة الشرقية، قبل قليل، حبس مدرس 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتسريب أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية، أثناء قيامه بأعمال المراقبة داخل لجنة مدرسة الرحمانية التجارية للبنات، بمدينة أبوكبير.

إخطار أمني بتسريب الامتحانات بمدرسة الرحمانية

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من مركز شرطة أبو كبير يفيد تلقي المركز بلاغ من مسؤول بالتربية والتعليم بضبط مدرس بالتعليم الفني أثناء قيامه بتسريب اسئلة الامتحانات خلال مباشرة عمله في مراقبة أعمال الامتحانات داخل لجنة مدرسة الرحمانية التجارية للبنات، التابعة للإدارة التعليمية بأبوكبير.

النيابة تباشر التحقيقات واستكمال الإجراءات

وعلى الفور، انتقلت قوة من مركز شرطة أبوكبير إلى محل البلاغ، وألقت الشرطة القبض على المدرس المذكور، وتم اقتياده إلى ديوان المركز، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية، حيث أمرت بحبسه احتياطياً 4 أيام على ذمة القضية.