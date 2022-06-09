ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في آخر جلسات الأسبوع

شهدت البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس آخر جلسات الأسبوع، ارتفاعًا جماعيًا، دون المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، الذي أغلق على تراجع طفيف للغاية بنسبة 0.01% عند مستوى 10235.43 نقطة، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 1.11% مغلقًا الجلسة عند مستوى 1857.51 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 2765.13 نقطة بارتفاع نسبته 0.81%.

مؤشر «إيجي إكس 50» يصعد بنسبة 0.42%

وصعد مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، بنسبة 0.42%، ليغلق الجلسة عند 1799.96 نقطة، وبلغت قيم التداولات 674.4 مليون جنيه، من خلال التداول على 725 مليون سهم، وتنفيذ 35.430 ألف صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 192 سهمًا، إذ ارتفع 64 سهمًا، وانخفض 56 سهمًا، واستقر 72 سهمًا آخر.

رأس المال السوقي يربح 495 مليون جنيه

واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم عند مستوى 673.853 مليار جنيه، بمكاسب 495 مليون جنيه، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء بصافي 6 ملايين جنيه للمصريين، و19.1 مليون جنيه للعرب، فيما اتجهت تعاملات الأجانب للبيع، بصافي 25.1 مليون جنيه.

المؤشر يستهدف مستوى مقاومة 10400 نقطة

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، على تراجع محدود بعد أن نجح في تقليص خسائره الصباحية ونجح أيضا الإغلاق والاستقرار أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 10200 بنهاية تعاملات اليوم بفضل الأداء المتباين لأغلب الاسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء.

وأضاف «عيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المؤشر يستهدف بهذا الأداء اختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 10400 نقطة.

وتابع "عيد" أنه فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 فقد نجح في الإغلاق بالمنطقة الخضراء بفضل الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة، مستهدفا بهذا الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة اختراق مستوى المقاومة الرئيسي وهو 1860 نقطة.