البابا و39 من أعضاء المجمع المقدس يصلون جنازة الأنبا كاراس

أقام البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في الثانية عشرة منتصف ظهر اليوم الجمعة، صلوات تجنيز الأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، الذي توفي مساء أول أمس، بعد صراع قصير مع المرض بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، عن عمر بلغ 63 سنة بعد أن قضى في حياة الرهبنة 38 سنة منها ثماني سنوات أسقفًا عامًا لإيبارشية المحلة الكبرى.

صلاة الجنازة وسط إجراءات احترازية

وشهدت الكنيسة الكبرى في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية صلوات التجنيز وشارك فيها 39 من أعضاء المجمع المقدس، ومجمع كهنة إيبارشية المحلة الكبرى، وجموع كبيرة من شعب الإيبارشية ذاتها، إلى جانب محبي الأسقف، وسط إجراءات احترازية دقيقة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

جثمان الأسقف بالكتدرائية

وأقيمت صلوات القداس الإلهي بحضور جثمان الأسفق، بالكاتدرائية ذاتها وذلك قبل بدء صلوات التجنيز، وتولى خدمة القداس الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، وشاركه: "الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، والأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري، والأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق"، وشاركهم بعض من الكهنة.

كلمة الأنبا دانيال

وألقى الأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس، كلمة شكر فيها كافة المشاركين في الصلوات، مقدًما شكرًا خاصًا لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الذي أوفد الدكتور محمد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر لحضور الصلاة، كما شكر قيادات محافظة الغربية على تقديمهم واجب العزاء.

كلمة البابا تواضروس الثاني

واختتمت الصلوات بكلمة مؤثرة للبابا تواضروس الثاني رثى فيها الأسقف الراحل واصفًا إياه بأنه كان خامًا أمينًا وراهبًا تقيًّا وأسقفًا جليلًا، مشيرًا إلى أنه عاش في رهبنته وأسقفيته بالمحبة والاتضاع اللذين اتسمت بهما تعاملاته، وكانت كلماته بسيطة ولكنها عميقة تؤثر في سامعيه.