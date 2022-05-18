الكنيسة تستطلع رأي المجمع المقدس في رسامة 10 رهبان أساقفة جدد

أرسلت سكرتارية المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، خطابا إلى أعضاء المجمع من مطارنة وأساقفة، لاستطلاع رأيهم في ترشيح 10 رهبان، لرسامتهم في درجة الأسقفية في الإيبارشيات والأديرة الشاغرة في الداخل والخارج، قبيل الاجتماع السنوي للمجمع المقدس للكنيسة، المقرر يوم 9 يونيو المقبل.

ترشيح 10 رهبان للرسامة أساقفة جدد

وبحسب الخطاب المرسل لأعضاء المجمع المقدس، جاءت الترشيحات كالتالي:

1- الراهب القمص أرسانيوس الباخومى، رئيسًا لدير الأنبا باخوميوس أب الشركة - حاجر إدفو.

2- الراهب القمص ديسقوروس البراموسي، رئيسًا لدير الأنبا يحنس القصير - طريق العلمين.

3- الراهب القمص توماس التوماسي، رئيسًا لدير الأنبا باخوميوس الشايب - الأقصر.

4- الراهب القمص إيسيذوروس الأنبا بيشوي، أسقفًا لكرسي إيبارشية أسوان، وتوابعها.

5- الراهب القمص يعقوب الأنطوني، أسقفًا لكرسي إيبارشية بني مزار، وتوابعها.

6- الراهب القمص فيلوباتير السينائي، أسقفًا لكرسي إيبارشية شبين القناطر، وتوابعها.

7- الراهب القمص بيسنتي الأنبا بيشوي، أسقفًا لكرسي إيبارشية أبنوب، وتوابعها.

8- الراهب القمص إبيفانيوس المحرقي، أسقفًا عامًا لإيبارشية المحلة الكبرى.

9- الراهب القمص أرشيليدس الأنطوني، أسقفًا عامًا لإيبارشية تورنتو - كندا.

10- الراهب القمص جبرائيل الأنبا بولا، أسقفًا عامًا لإيبارشية نيوجيرسي – أمريكا.

خطاب الكنيسة لاستطلاع رأي المجمع المقدس

وقال خطاب المجمع المقدس: «هذه مجرد ترشيحات مرسلة للمطارنة والأساقفة بالمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بأسماء المرشحين العشرة لدرجة الأسقفية الجليلة في الإيبارشيات والأديرة الشاغرة، وذلك لاستطلاع رأي أعضاء المجمع المقدس وإبداء أي ملاحظات تُرسل من قبلهم إلى سكرتير عام المجمع المقدس الأنبا دانيال أسقف المعادي وتوابعها، قبل إقرار الأسماء نهائيًا في موعد غايته يوم الجمعة 20 مايو 2022، الساعة 12 ظهرًا، مع اعتبار أن عدم الرد يُعتبر موافقة نهائية للترشيحات المطروحة، وذلك تمهيدًا لتحديد عشية وقداس السيامة الجديدة».