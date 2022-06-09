الأمن يكشف تفاصيل تقييد طفل معاق بالجنازير في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على منصّة «فيس بوك»، متضمنًا تكبيل طفل داخل غرفة في منطقة بولاق الدكرور بالجيزة.

بلاغ بتقييد طفل بجنزير

وتبين أنّ الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغًا من ربة منزل ومقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، بتضررها من طليقها، عامل مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور لقيامه بتكبيل نجلهما 13 سنة، يعاني من ضمور بالمخ، من يده بجنزير حديد وتقييده في سرير داخل غرفة أعلى سطح العقار محل سكنه، وبالانتقال والفحص تبين وجود غرفة أعلى سطح العقار بها سرير وخالية من قاطنيها.

الأب يعترف بارتكابه الواقعة

وبسؤال المشكو في حقه وجد الطفل المذكور في شقته، وبمناقشته أقر بقيامه بارتكاب الواقعة، وأنه منفصل عن طليقته منذ 10 سنوات، وتزوج من سيدة أخرى مقيمة معه بالشقة ذاتها، وبصحبتهما الطفل المذكور.

وأفاد بأنّه نظرًا لقيام زوجته بزيارة أهلها بمحافظة أخرى وذهابه للعمل، خشي أن يترك نجله في المنزل ويصيب نفسه بمكروه فاضطر لفعل ذلك، وعقب عودته من العمل كان ينزله إلى الشقة التي يسكن فيها، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.