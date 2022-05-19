ضبط المتهم بقتل قهوجي في بولاق الدكرور.. «رمى عليه مياه ساخنة»

ألقى رجال المباحث بقسم شرطة بولاق الدكرور، القبض على عامل متهم بقتل قهوجي في بولاق الدكرور، بحرقه بمياه مغلية، بعد نشوب مشادة بينهما، لضرب المتهم لنجل القتيل، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

عامل يعتدي على قهوجي

وورد بلاغ للمقدم محمد طبلية رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بمديرية أمن الجيزة، باعتداء عامل على قهوجي، وإصابته، ما أسفر عن مقتله.

وكشفت تحريات رجال المباحث، أن القتيل توجه لمعاتبة المتهم لضربه نجله، فحدث خلاف بينهما، واعتدى المتهم على القهوجي بالضرب بمساعدة أشخاص آخرين، وحرقه بمياه ساخنة خاصة بالمقهى الذي يعمل به، ما أدى لحرق أجزاء من جسده، ومصرعه.

المتهم يعترف بارتكاب الواقعة

وتمكن رجال المباحث بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على المتهم، واعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، فتم إحالته إلى النيابة التي قررت بحسه 4 ايام على ذمة التحقيق.