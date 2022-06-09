غرفة السياحة بالإسكندرية: مدة برنامج الحج الاقتصادي قد تمتد إلى 23 يوما

قال محمد عزت، أمين صندوق لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالإسكندرية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن مدة برامج الحج السياحي المستوى الاقتصادي لهذا العام ستتراوح ما بين 18 و23 يوما، مشيرا إلى أن توصية قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان بتحديد أقصى مدة لإقامة الحجاج المصريين بالسعودية بـ 20 يوما غير قابلة للتطبيق، وذلك بسبب الطاقة التشغيلية لشركات الطيران خلال موسم الحج.

الطاقة التشغيلية لشركات الطيران

وتابع في تصريح خاص لـ «الوطن»: «شركات الطيران التي ستنقل الحجاج المصريين لن تستطيع نقل أكثر من 6 آلاف حاج مصري هم حجاج المستوى الاقتصادي في يومين وحال تقليل مدة البرامج لـ 20 يوما لن تتمكن من ذلك في ظل ازدحام المطارات السعودية برحلات عودة جميع دول العالم خلال تلك الفترة».

مدة برنامج الحج الـ 5 نجوم

وأوضح «عزت»، أن مدة برامج الحج الـ 5 نجوم تتراوح ما بين 12 و15 يوما، لافتا إلى أنه من المتوقع انطلاق أولى رحلات الحج السياحي لهذا العام بالنسبة لحجاج المستوى الاقتصادي يوم 24 يونيو الجاري، على أن تبدأ رحلات الحج لحجاج مستوى الـ 5 نجوم يوم 30 من الشهر ذاته.

وأشار أمين صندوق غرفة شركات السياحة بالإسكندرية إلى أن حجاج السياحة وعددهم نحو 9200 حاج سيتم تقسيمهم إلى مجموعتين الأولى تذهب مباشرة من مصر إلى مكة المكرمة والأخرى إلى المدينة المنورة وذلك قبل بدء مناسك الحج التي تبدأ فعليا من يوم وقفة عرفات يوم 8 يوليو المقبل، على أن تتوجه المجموعة التي كانت بمكة قبل بدء مناسك الحج إلى المدينة المنورة وذلك بعد انتهاء المناسك والعكس بالنسبة للحجاج الذين بدأوا رحلتهم من المدينة المنورة.