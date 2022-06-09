«الكهرباء»: وضع خرسانات أول مفاعل نووي للاستخدام السلمي في مصر قريبا

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن مصر شهدت إعجازا على كل المستويات الفترة الماضية، في مجالات التعليم والصحة والكهرباء والمشروعات التنموية والاستثمار، لافتا إلى أنها تمكنت من الانتقال من مرحلة العجز في الكهرباء الذي وصل إلى 6000 ميجا وات بنسبة 20%، إلى إضافة أكثر من 28 ألف ميجا وات، منها 14 ألف ميجا وات في عامين ونصف، من خلال 3 محطات عملاقة.

زيادة 130% في خطوط وشبكات التوصيل

أوضح «حمزة»، في مداخلة هاتفية لـ«فضائية dmc»، أن هناك أعمال تطوير لشبكات نقل الكهرباء، وكان الوزارة تملك 3000 كم من الخطوط الهوائية لجهد 500 ك/وات، واصبح الإجمالي أكثر من 7200 كم بما يعادل أكثر من 130% إضافة، والاحتياطي أصبح يزيد عن 25% برغم من زيادة الاستهلاكات.

دعم القيادة السياسية لشبكة الكهرباء

وأشار «حمزة»، إلى أن قطاع الكهرباء تلقى دعما كبيرا من القيادة السياسية، لتحقيق الأحلام التي حلم المصريون لها كثيرا لسنوات، بالإضافة لرؤية مستقبلية سياسية في الاستفادة من الطاقات المتجددة، وزيادة نسبة مشاركتها بقيمة 140% في عام 2035، وفي عام 2023، نصل لإجمالي قدرات من الطاقات المتجددة، يصل لـ10 آلاف ميجا وات، بالإضافة للحلم النووي الذي يجرى الاعداد له على ارض الواقع واخذ الخطوات التنفيذية «نستعد لوضع الخرسانات لأول مفاعل نووي على ارض مصر للاستخدام السلمي للطاقة النووية بعد الموافقة عليها».

رؤية سياسية لجعل مصر مركز إقليمي ومحوري لتبادل الطاقة

وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن هناك رؤية سياسة لجعل مصر مركز إقليمي ومحوري لتبادل الطاقة من خلال خطوط ربط مع ليبيا والأردن والسودان وهناك مشروع ربط جديد بين مصر والسعودية، يجرى إنشاؤه لتبادل 3000 ميجا وات، مشيرا إلى أن مصر وقعت العديد من الاتفاقيات للربط الكهربي بين أوروبا وأفريقيا من خلال قبرص، ويعتبر ربط تاريخي في مصادر الطاقة المتجددة بين القارتين.

وأردف، أن هناك إقبال شديد على مجالات الطاقة المتجددة في مصر، لوجود استراتيجية واضحة ورؤى مستقبلية مصرية يدركها العالم جيدا، وتظهر نتيجة تلك الرؤى من خلال أسعار الطاقة المتجددة، ومنها استخدام الهيدروجين الأخضر.