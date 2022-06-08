3 عادات سلبية تؤدي لارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية.. احذرها

يبحث عدد كبير من مشتركي الكهرباء عن الطرق والآليات التي تؤدي إلى ترشيد استهلاك الكهرباء لخفض فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية، خاصة مع بدء شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات في تطبيق الزيادة الجديدة، في شرائح استهلاك الكهرباء، وارتفاع درجات الحرارة، واستخدام الأجهزة الكهربائية لساعات طويلة ليلًا ونهارًا، خاصة مع استخدام أجهزة التكييف لتلطيف الأجواء.

نصائح تهم المشترك وتؤدي الي ترشيد استهلاك الكهرباء

وقدم جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عددًا من النصائح التي تهم المشترك، وترشد الاستهلاك، وتخفض من قيمة الاستهلاك الشهري لفاتورة الكهرباء.

3 سلوكيات يجب التوقف عنها

وحدد جهاز مرفق تنظيم الكهرباء 3 سلوكيات يجب على المشترك التوقف عنها فورًا، وهي:

الاعتماد على الفرن الكهربائي بشكل مبالغ

وكشف الجهاز أنه يفضل تجنب تكرار فتح الفرن الكهربائي للاطمئنان على الطعام، لأن فتح الباب يخفض درجة الحرارة 25 درجة، وبالتالي يحتاج طاقة أكثر للعمل، وينصح باستخدام «المايكرويف» في تسخين الأكل بدلًا من الفرن، لأنه يستهلك وقتًا أقل وبالتالي طاقة أقل.

ترك الأجهزة الإلكترونية موصلة بالكهرباء

وأوضح أن ترك الأجهزة الإلكترونية موصولة بالكهرباء، يعد تصرفًا خاطئا لأنه يستهلك الطاقة حتى عند إيقاف تشغيل الأجهزة، لذلك يجب فصل كل الأجهزة سواء التليفزيون أو الكمبيوتر أو شواحن الهواتف عن الكهرباء، بعد الانتهاء من استخدامها.

ترك الإضاءة تعمل

وأشار إلى أن ترك الإضاءة تعمل من أكثر التصرفات الخاطئة، والتي تهدر من الطاقة الكهربائية، رغم أنه يمكن بكل سهولة إغلاق الأنوار.