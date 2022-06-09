«الكهرباء» تشهد احتفالية تخريج 45 متدربا من 16 دولة أفريقية  

شهد المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وعدد من قيادات القطاع، احتفالية تخريج 45 متدربا من 16 دولة أفريقية، من دول: «بوركينا فاسو، بوروندي، تشاد، الكونغو الديمقراطية، الجابون، غانا، غينيا الاستوائية، النيجر، موريشيوس، جنوب السودان، السودان، زامبيا، بنين، جزر القمر، جيبوتي، وغينيا بيساو»، وذلك في برنامجين تدريبيين بعنوان «التشغيل والصيانة لمحطات الكهرباء العاملة بالديزل»، و«الإدارة الفعالة لمحطات إنتاج الكهرباء»، وذلك بحضور السفيرة علياء أبوالنجا، نيابة عن السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وعدد من ممثلي وزارة الخارجية.

التحديات المشتركة للقارة الأفريقية

وأكد دسوقي، أنّ مصر تقدر الجذور الأفريقية وتدرك جيدا التحديات المشتركة التي تواجه القارة، معربا عن حرص مصر الدائم على العمل المشترك مع دول القارة الأفريقية، لتحقيق الخطط الطموحة والحق الشرعي لجميع دول القارة للتمتع بالسلام، الاستقرار، الرخاء والتنمية المستدامة.

وفي إطار التعاون الثنائي بين وزارة الخارجية المصرية، والممثلة في الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والممثلة في الشركة القابضة لكهرباء مصر، أخذ قطاع الكهرباء المصري نصب أعينه مشروعات التعاون مع الدول الأفريقية، من خلال عدد من البرامج التدريبية لرفع كفاءة القدرات البشرية والدعم الفني في مجالات الكهرباء المختلفة.

تعزيز التعاون في مجالات الكهرباء بالدول الأفريقية

وأوضح أنّ قطاع الكهرباء يستمر في تقديم الدورات التدريبية، والدعم الفني وإيفاد الخبراء للدول الأفريقية الشقيقة، من أجل دعم وتقوية وتعزيز التعاون فى مجالات الكهرباء للوفاء بأهداف التنمية وتحقيق النفع للأطراف كافة.

وأعرب عن أمله في أن ينقل المتدربين، المعرفة والمهارات التي اكتسبوها من البرامج التدريبية مع زملائهم، لتحقيق الاستفادة القصوى وتحسين الوضع الحالي لقطاع الكهرباء في بلادهم، ودعم وتشجيع العلاقات الثنائية بين الدول الأفريقية كافة.

دورات تدريبية

وأعرب المتدربون عن تقديرهم وعرفانهم للدور المتميز والجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المصري، في إعداد وتنظيم الدورات التدريبية لتحقيق الاستفادة القصوى منها، مؤكدين أنّهم سيعملون على نقل الخبرة التي اكتسبوها من مصر إلى بلادهم، والتي تم من خلالها المزج بين التدريب النظري والعملي وكذلك الزيارات الميدانية لمشروعات الكهرباء على أرض مصر.