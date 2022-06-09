بعد 8 سنوات من الجهد.. مصر تصدر الغاز وتحقق فائضا للتصدير من الكهرباء

بعد مرور 8 أعوام على حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، سجلت مؤشرات الاقتصاد المصري تطوراً كبيراً ونمواً في جميع القطاعات بجانب الإنجازات التي تم تنفيذها على أرض مصر، فضلا عن مبادرة حياة كريمة وبرنامجي تكافل وكرامة، وغيرها من المبادرات التي تعمل على تحسين حياة المواطن.

ويقول الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك الكثير من الانجازات تعكس حجم الجهد على مدار 8 سنوات ماضية.

وأضاف أن قطاع الصناعة شهد إنشاء 3 مناطق صناعية، و17 مجمعا صناعيا، وجار استكمال إنشاء 7 مجمعات صناعية، فيما حققت مصر معدل نمو 9.8% خلال النصف الأخير في عام 2021 بدلا من 2.2% خلال عام 2013، وسجل معدل البطالة 7.2% خلال عام 2022 بدلا من 13.2% خلال عام 2014 في مقابل زيادة سكان مصر 20 مليون نسمة خلال الفترة من 2014 حتى 2022.

تحويل العجز في قطاع الكهرباء إلى فائض قابل للتصدير

وأثمرت الجهود على مدار الأعوام الماضية عن تحويل العجز البالغ 20% في قطاع الكهرباء إلى فائض 25% قابل للتصدير، وزيادة القدرة لتصبح 59 ألف ميجا وات في عام 2022 مقارنة مع 24 ألف مجا وات في عام 2014، فيما بلغ حجم الدعم بالموازنة العامة للدولة 356 مليار جنيه خلال العامل المالي 2023/2022 مقارنة بـ 189 مليار جنيه في العام 2014/2013.

إطلاق برنامج تكافل وكرامة

ودشنت الدولة برنامجي تكافل وكرامة يستفيد منهما 4.1 مليون أسرة، بقوام 14 مليون مواطن ودخول 450 ألف أسرة خلال العام 2023/2022 بحجم إنفاق 23 مليار جنيه مقارنة مع 3.7 مليار جنيه في 2014.

التطوير العقاري.. إنشاء 30 مدينة جديدة

وفي إطار خطة الدولة لاستيعاب الزيادة السكانية وبناء مجتمعات حضارية تم بناء 22 مدينة وجار تنفيذ 8 مدن على مساحة 580 ألف فدان تستوعب 30 مليون نسمة بتكلفة 922 مليار جنيه، وبلغت تكلفة تطوير العشوائيات 61 مليار جنيه في 74 منطقة تم الانتهاء منها و54 منطقة جارى تنفيذ الأعمال والتطوير بها.

انطلاق مشروع حياة كريمة

يعد مشروع حياة كريمة من أضخم المشروعات التنموية في العالم بتكلفة قدرها 700 مليار جنيه لتطوير 1436 قرية، وإنشاء 7000 كم طرق و22 محور و998 كوبري و1152 مشروعا في الطرق والكباري تم تنفيذها خلال الفترة من 2014 حتى 2022.

وبلغ حجم الاستثمارات في صعيد مصر خلال الفترة من 2014 حتى 2022 إلى 375 مليار جنيه مصري، وتم إنشاء 100 ألف فدان صوب زراعية وتحقيق 40% منه واستكمال الباقي خلال 3 أعوام.

الاحتياطي النقدي وسداد المستحقات

وسجل حجم الاحتياطي النقدي 35.4 مليار دولار بدلاً من 15.2 مليار دولار في 2014، وتم سداد 11 مليار دولار ودائع أجنبية و7 مليارات لقطر و2 مليار لتركيا و2 مليار لليبيا.

وارتفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B+ بدلاً من CCC في 2014، بعد سداد 6 مليارات دولار مستحقات شركات البترول العالمية، فيما بلغ حجم إنتاج الأسماك من المزارع السمكية 2.3 مليون طن بدلا من 1.1 ألف طن.

تطبيق منظومة التعليم الجديدة

ونجحت مصر في تطبيق منظومة التعليم الجديدة وتوزيع التابلت على الطلاب وزيادة مخصصات التعليم، والحصول على المركز 74 عالمياً في جودة التعليم مقارنة بالمركز 148 قبل الأخير عام 2014

من مرحلة العجز إلى الاكتفاء الذاتي

وحققت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي كما حققت فائضا للتصدير بحجم 6.6 مليار متر مكعب، فيما وصلت صادرات مصر إلى 45.5 مليار دولار خلال 2021 مقارنة بـ18.5 مليار دولار في عام 2014.