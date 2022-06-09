رسائل عن مشروع تنمية الأسرة في عروض فنية بالشرقية ضمن مبادرة «حياة كريمة»

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الشرقية وبالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة بمركز الحسينية، و وزارة الثقافة (ممثلة فى الهيئة العامة لقصور الثقافة)، وبمشاركة مديرية الأوقاف بالمحافظة، فعالية «جلسات الدوار» بقرية قهبونة، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

عروض فنية ضمن جلسات الدوار بالتعاون مع حياة كريمة

وأوضحت مؤسسة حياة كريمة، أن الأمسية استهدفت 360 من السيدات والرجال والأطفال بالقرية والتي تشملها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالمحافظة، كما تضمنت الأمسية عروض فنية ثقافية تتناول الرسائل الأساسية للمشروع القومي لتنمية الاسرة، والتي تم صياغتها ببساطة لتنطلق على لسان العرائس المتحركة لتشكيل حوار تفاعلي مباشر مع الجمهور، بجانب توعية دينية من وزارة الأوقاف بالإضافة إلى توضيح أهداف مبادرة حياة كريمة والمشروعات بالمركز للمواطنين من قبل مؤسسة حياة كريمة.

فعاليات جلسات الدوار بالاسكندرية

يذكر أنَّ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسكندرية، أقام بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، فعاليات جلسات الدوار بالمسجد الكبير بالبرج القديم ببرج العرب، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، إذ أقيمت ندوة تدريب برنامج ريادة الأعمال لتمكين السيدات اقتصاديا، بقرية أبوصير - نجع السمالوس، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ضمن فعاليات جلسات الدوار، وتضمن النقاش داخل الجلسة موضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية وأهمية المباعدة بين الأبناء والتربية السليمة للأبناء.

فعاليات جلسات الدوار بالغربية

ونفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الغربية، وبالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وبمشاركة مديرية الأوقاف بالمحافظة، فعالية «جلسات الدوار» بالوحدة الصحية بقرية حانوت، ومركز شباب كفر حسين، وجمعية روضات الجنة بميت المخلص، وبمدرسة محمد عماد الدين سليمان بقرية كفر السحيمية، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وتضمن النقاش داخل الجلسة موضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية وأهمية المباعدة بين الأبناء والتربية السليمة لهم، وأيضًا التمكين الاقتصادي للمرأة والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي.