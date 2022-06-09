«حياة كريمة» تساهم في زيادة ضغط المياه بقريتي أولاد إلياس وكيمان سعيد بأسيوط

قال المهندس هشام درة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، إن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» تمكنت من زيادة ضغط المياه بقريتي أولاد إلياس وكيمان سعيد بمنطقة صدفا وجميع التوابع المجاورة، وذلك من خلال مد وتدعيم خط مياه بطول 3.3 كم بقطر 450 مم من محطة صدفا المرشحة، التي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 600 ل/ث، بجانب محطة مياه أولاد إلياس الارتوازي ومحطة مياه الوعاضلة الارتوازي.

المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري

كما أكد رئيس شركة مياه أسيوط أن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري نجحت في إنجاز 29 كم شبكات مياه بأقطار مختلفة، وعمل إحلال وتجديد لـ13 كم شبكات أخرى، بجانب أعمال الإحلال والتجديد الجارية بمحطة مياه صدفا المرشحة، التي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 600 ل/ث.

محطة مياه صدفا المرشحة

وتضم محطة مياه صدفا المرشحة عدد 2 مروق وعدد 8 فلاتر مرشحات، وعدد 3 أحواض لمزج الشبة، وخزانا أرضيا، و51 كم طولي شبكات مياه على مستوى 26 قرية ريفية بمركزي صدفا والغنايم، يتم تغذيتها من المحطة المرشحة.