بعد توقف 9 سنوات.. مطار الأقصر يستقبل أول رحلة جوية من قطر 

استقبل مطار الأقصر الدولي، اليوم الخميس، أول رحلة قادمة من مطار العاصمة القطرية الدوحة، بعد توقف استمر 9 سنوات، بعد إعادة تشغيل الرحلات الجوية بين مطاري الأقصر والدوحة بواقع 3 رحلات أسبوعياً.

استقبال ركاب أول رحلة بالورود والهدايا

واستقبل فريق العلاقات العامة بمطار الأقصر الركاب بتوزيع الورود والهدايا، وعروض فرق الفنون الشعبية، وسط تفاعل معهم، معبرين عن سعادتهم بالاستقبال الحافل من قبل إدارة المطار، وتعاون فريق عمل المطار لتيسير إجراءات وصولهم سالمين، متمنين قضاء أوقات سعيدة فى مدينة الأقصر.

وصول 100 راكب ومغادرة 39 للدوحة

وقال مصدر بمطار الأقصر الدولي إن 100 راكب وصلوا إلى المطار اليوم الخميس، في تمام الساعة 12 ونصف ظهراً، على متن الرحلة رقم (Qr3121)، التابعة لشركة طيران القطرية، بينما غادر 39 راكباً على الرحلة المتجهة للدوحة، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً.