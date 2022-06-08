صوامع المنيا تواصل استلام القمح من المزارعين بعد تحقيق المستهدف

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار الشون والصوامع الحكومية في استقبال محصول القمح لموسم حصاد 2022، وذلك عقب تحقيق المستهدف بنسبة 100%، حيث تم توريد 456 ألف و219 طن و543 كيلوجرام حتى الآن، وذلك من خلال 44 موقعاً تخزينياً، تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة لاستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من محصول القمح، مشيراً إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح بنطاق المحافظة هذا العام، تبلغ 250 ألف فدان، وإجمالي المستهدف توريده يبلغ 450 ألف طن.

حملات مكبرة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح

وشدد المحافظ على ضرورة التأكد من استلام القمح المطابق للمواصفات وفقًا للضوابط الموضوعة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن، موجهاً مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنظيم حملات مكثفة ومكبرة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده ومنع تداوله إلا وفق الضوابط المقررة ومحاربة الفساد والاحتكار وضبط المخالفين لمنظومة توريد القمح، موضحا أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تستقبل أية شكاوى أو استفسارات حول توريد محصول القمح على الخط الساخن 114، و(2320001 - 2342200).

ضبط سلع غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية

من جانب آخر، حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي 15 مخالفة تموينية، خلال حملة موسعة على المحال التجارية والأسواق، بالتعاون مع إدارتي الصحة والبيئة، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك، تنفيذاً لتوجيهات محافظ المنيا، بمتابعة الحملات التموينية على الأسواق بالمدن والقرى، للوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية، والحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

وقال سعيد محمد، رئيس مركز مطاي، إن المخالفات التي تم تحريرها تنوعت بين إدارة منشأة بدون ترخيص، وعدم وجود شهادة صحية، وعدم إعلان عن أسعار، وعدم وجود فاتورة، بالإضافة إلى مصادرة كميات من السلع الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية، مؤكداً على مواصلة الحملات التفتيشية على المحلات التجارية والمطاعم ومحطات المواد البترولية لضبط الأسواق.