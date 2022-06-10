سعر طبق البيض اليوم الجمعة 10-6-2022 في الأسواق المحلية

نظرا لفوائده العديد والنتائج التي تحدث للجسم جراء تناوله بشكل يومي، يبحث الناس عن سعر طبق وكرتونة البيض، إذ أنه من أرخص أنواع البروتينات التي يمكن أن تعوض الجسم عن ما يفقده.

وفي ضوء اهتمام الناس بشرائه وتناوله، تستعرض بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الجمعة الموافق 10 يونيو، وفق حديث الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة لـ«الوطن»، والتي جاءت كالتالي:

سعر طبق البيض اليوم

قال عبدالعزيز السيد، إن سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الجمعة لم يتغير في الأسواق حيث سجل استقرارا في الأنواع كافة.

كما تراوح سعر طبق البيض الأحمر بين 51 و53 جنيهًا من المزرعة للتاجر، ليباع للمستهلك بين 54 و55 جنيهًا، وفق رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وأشار «السيد» في حديثه لبوابة الوطن، إلى أن سعر البيض البلدي وهو الأعلى سعرا؛ إذ يصل إلى نحو 60 جنيها، وتراوحت قيمة البيض الأبيض في المزرعة بين 47 و48 جنيها، ليصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 52 و54 جنيهًا، حسب المنطقة.

سعر كرتونة البيض في الأسواق

وتراوح سعر طبق البيض الأحمر اليوم، والذي يحتوي على 10 بيضات، اليوم الجمعة الموافق 10 يونيو بين 20 و27 جنيهًا.

كما تراوح سعر كرتونة البيض التي تحتوي على 20 بيضة اليوم الجمعة بين 39 و45 جنيهًا للمستهلك، كما سجل سعر كرتونة البيض الأبيض التي تتكون من 30 بيضة، بين 60 و70 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم

واستقرت أسعار الدواجن اليوم في مصر، إذ يسجل سعر طبق دبابيس الدجاج قيمة تتراوح بين 60 و70 جنيها للكيلو، كما تراوح سعر البطة الكاملة مذبوحة ومعبأة وزن 2800 جرام بين 140 إلى 233 جنيهًا.